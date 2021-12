La love story tra Manuel e Lulù continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime settimane tra i due c'è stato un netto riavvicinamento che ha fatto riaccendere di nuovo la fiamma della passione, dopo che il giovane nuotatore in un primo momento aveva scelto di tenersi alla larga. Tuttavia, sebbene Manuel e la principessina oggi appaiono al pubblico come una coppia a tutti gli effetti, il papà di Bortuzzo continua ad avere dei dubbi e non risparmia frecciatine contro la ragazza.

Il papà di Manuel mette in discussione la relazione del figlio con Lulù, nata al GF Vip

Nel dettaglio, dopo un momento di crisi iniziali, Manuel ha cambiato rotta ed è tornato ad avvicinarsi di nuovo alla principessina.

Tra i due è sbocciato l'amore e ormai sono diventati inseparabili all'interno della casa del Grande Fratello Vip, al punto che si può parlare di una coppia a tutti gli effetti.

Eppure, questa relazione in corso, continua a far nutrire dei dubbi a Franco Bortuzzo, il papà del giovane Manuel che non vede di buon occhio questa storia d'amore nata all'interno del reality show di Canale 5.

"Fanno vedere al mondo una coppia che sta bene. Me lo auguro per Manuel ma ricordiamoci che hanno vent'anni e che la vita è tanto lunga", ha dichiarato il papà del giovane protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La frecciatina del papà di Manuel contro Lulù

Il papà di Manuel ha risposto anche alla domanda secondo cui, diversi spettatori e fan social del reality show, dopo aver assistito all'avvicinamento tra il nuotatore e la principessina, abbiano messo in discussione il suo modo di fare, tanto da sostenere sia tornato da Lulù solo per avere visibilità e notorietà.

Immediata la reazione di papà Franco, il quale ha prontamente assunto le difese di Manuel, sostenendo che forse al contrario sarebbe Lulù a cercare di trarre vantaggio da tutta questa situazione che sta nascendo nella casa del GF Vip 6.

"Dopo le nostre vicissitudini, Manuel è un ragazzo amato in tutta Italia. Quindi non penso che abbia bisogno di Lulù per avere notorietà.

Forse lei cerca solo visibilità", ha esclamato il papà di Bortuzzo che non ha risparmiato così l'ennesima frecciatina nei confronti della principessina.

Lulù e i dubbi del papà di Manuel

Cosa succederà questa volta? Dopo queste dichiarazioni decisamente poco carine nei confronti della principessina, ci sarà un nuovo confronto in diretta tv tra il papà di Bortuzzo e la giovane Lulù?

Come reagirà lo stesso Manuel a questi dubbi che nutre il papà verso la sua fidanzata? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate serali del GF Vip, in programma fino a marzo.