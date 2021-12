Il rapporto tra Soleil Sorge e Aldo Montano non è affatto dei migliori all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. I due continuano a essere ai "ferri corti" e non perdono occasione per lanciarsi delle frecciatine a vicenda. In queste ultime ore, l'ex protagonista di Uomini e donne è tornata a punzecchiare il campione olimpico, provando a metterlo in difficoltà ma la reazione di Montano è stata decisamente superiore. Con il suo modo di fare, schietto e diretto, questa volta Aldo ha zittito la Sorge.

Tensione nella casa del GF Vip tra Aldo Montano e Soleil Sorge

Nel dettaglio, durante la festa del sabato sera che è stata organizzata questa settimana all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha provato a punzecchiare nuovamente Aldo.

Tra i due non corre buon sangue e, in passato, se lo sono detti apertamente: il campione olimpico ha ammesso da tempo che Soleil non è affatto una delle sue preferite e che non era intenzionato a costruire un rapporto di amicizia con lei all'interno della casa di Cinecittà.

I due, quindi, tendono a ignorarsi completamente, ma Soleil, appena può, non perde occasione per mettere in difficoltà Montano.

Aldo Montano replica a tono a Soleil e la mette a tacere

Soleil Sorge, in queste ultime ore, ha definito Aldo Montano simile alla Svizzera, dato che per lei è una persona poco incline a esporsi e quindi non rappresenterebbe il prototipo di persona italiana per eccellenza.

"Qui dentro non rappresenti l'Italia, ma la Svizzera.

L'Italia è più verace, più pesante. Nel tuo ordine e nella tua fermezza, rappresenti la Svizzera", ha dichiarato Soleil Sorge.

La reazione di Aldo, però, non si è fatta attendere e il campione olimpico ha subito risposto come si deve alla ragazza, ricordandole che da ben 25 anni rappresenta una posizione che ha ricevuto e che porta avanti.

'Non sono qui per fare caciare', sentenzia Aldo Montano durante lo scontro con Soleil al GF Vip

"L'Italia non è caotica e non è caciarona. L'Italia è determinata e sa fare le cose quando le deve fare", ha sottolineato Aldo Montano che ha dato così la sua lezione di stile all'ex protagonista di Uomini e donne.

Inoltre, nel corso di questo scontro avvenuto sabato sera nella casa del Grande Fratello Vip, Aldo non ha perso occasione per dare anche l'ennesima stilettata alla ragazza parlando della sua posizione all'interno del gioco.

"Io sono qui per stare bene, non per fare caciare con chiunque. Non sono mai andato a parlare male dietro a nessuno", ha concluso Aldo Montano che ha così zittito e messo a tacere la giovane Soleil Sorge che intanto, in queste settimane, è anche al centro delle dinamiche per la sua love story in corso con Alex Belli.