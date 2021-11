Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la sua messa in onda ben oltre il mese di dicembre. In queste settimane, i vertici Mediaset hanno confermato la notizia del prolungamento di questa sesta edizione che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista auditel. Per questo motivo si è scelto di far proseguire il reality show fino al prossimo marzo 2022: al momento, però, i concorrenti non sanno ancora questa novità che, nel momento in cui verrà comunicata loro, potrebbe portare a dei ritiri dal gioco.

Prolungato il Grande Fratello Vip 6: il reality show chiuderà a marzo 2022

Nel dettaglio, Alfonso Signorini durante l'ultima puntata serale del GF Vip di questa settimana, ha anticipato ai concorrenti presenti in casa che ben presto arriveranno dei nuovi inquilini pronti a mettersi in gioco e a dar loro del filo da torcere all'interno della casa.

Dopo questo annuncio, in tanti hanno iniziato a "sospettare" che questa sesta edizione del reality show andrà ben oltre il mese di dicembre, così come sapevano loro inizialmente, quando hanno firmato il contratto.

La prima a rompere il silenzio è stata Katia Ricciarelli, la quale parlando del suo percorso all'interno della casa di Cinecittà, ha svelato di aver firmato un contratto fino al 13 dicembre.

Katia Ricciarelli svela quando scade il suo contratto al GF Vip

La cantante lirica, senza troppi giri di parole, ha aggiunto che lei non intende restare in casa oltre la data prefissata nel suo contratto, motivo per il quale sarebbe pronta a lasciare il cast del GF Vip 6 nel caso in cui dovesse esserci un prolungamento.

Effettivamente, il rischio ritiro per i concorrenti di questa edizione è decisamente "dietro l'angolo", dato che i vipponi non sanno ancora che questa sesta edizione andrà avanti fino al 14 marzo 2022: ben tre mesi in più rispetto alla data prevista inizialmente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una notizia che potrebbe essere un vero e proprio choc per alcuni di loro, nel momento in cui verrà annunciata dal padrone di casa Alfonso Signorini.

Rischio ritiri dalla casa del GF Vip a causa del prolungamento

Tra quelli che potrebbero annunciare il ritiro dalla casa del GF Vip vi sono Aldo Montano, Manila Nazzaro e Carmen Russo, ossia coloro che hanno a casa dei bambini piccoli che li stanno aspettando per trascorrere insieme il Natale.

E, potrebbero essere proprio le festività natalizie a mettere a rischio alcuni dei vipponi di questa edizione, i quali potrebbero rinunciare al gioco per trascorrere le feste in famiglia.

Del resto già lo scorso anno, quando il GF Vip venne prolungato, i concorrenti furono messi di fronte alla possibilità di scegliere se andare avanti oppure no. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, in quell'occasione, scelsero di rinunciare.