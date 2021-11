Soleil Sorge riceve un avvertimento dai numerosi fan che la stanno seguendo in questa avventura al Grande Fratello Vip 6. L'ex protagonista di Uomini e donne, questa mattina ha ricevuto un aereo importante con un messaggio chiave da parte dei suoi tantissimi ammiratori e sostenitori che la seguono da fuori. Un messaggio che non è passato inosservato, dato che arriva alla luce della dichiarazione d'amore che Alex Belli ha fatto a Soleil nel cuore della notte, dove ha ammesso liberamente di essersi innamorato di lei.

Messaggio aereo per Soleil al GF Vip dopo la dichiarazione d'amore da parte di Alex

Nel dettaglio, questa mattina, i concorrenti si stavano rilassando in giardino quando ad un certo punto la loro attenzione è stata catalizzata da un nuovo aereo che ha sorvolato la casa di Cinecittà.

La destinataria di questo messaggio era proprio Soleil Sorge, costantemente al centro delle dinamiche per la sua situazione con Alex Belli e reduce da una nottata di confessioni inaspettate.

Al termine della puntata serale del GF Vip di ieri sera, Alex ha scelto di rompere il silenzio con l'ex protagonista di Uomini e donne, confessandole apertamente di essersi innamorato di lei e di non riuscire più a farne a meno.

Soleil va in crisi dopo l'aereo da parte dei suoi fan arrivato al Grande Fratello Vip (Clip)

Ebbene, alla luce di questa dichiarazione che ha lasciato senza parole la stessa Soleil, ecco che i fan dell'influencer hanno scelto di farsi sentire e lo hanno fatto con questo messaggio aereo che ha lasciato un po' scossa la ragazza.

"Sole vola sola, noi vediamo": è questo il messaggio che i fan di Soleil hanno scelto di far sorvolare sopra le mura della casa del Grande Fratello Vip, quasi per metterla in guardia e convincerla ad andare avanti da sola, senza fidarsi di chi le sta intorno.

"Ma in che senso?", ha prontamente ribattuto Soleil, dopo aver appreso del messaggio aereo che le è stato recapitato dai fan e che l'ha messa in profonda crisi.

Alex Belli resta zitto di fronte al messaggio dei fan per Soleil

Al momento, infatti, Soleil non riesce a darsi una spiegazione sul perché di queste parole dei suoi fan e su cosa abbiano visto da casa.

Di sicuro, però, questo messaggio non ha reso felice Alex Belli: l'attore, in quel momento, si trovava in giardino e dopo aver appreso la notizia è rimasto in silenzio.

Alex non ha proferito parola, quasi zittito da questo messaggio aereo che lascia ben poco spazio all'immaginazione e che suona come un vero e proprio avvertimento affinché Soleil apra gli occhi in questo suo percorso. Sorge seguirà il consiglio dei suoi fan?? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.