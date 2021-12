Barù continua ad essere un fiume in piena all'interno della casa del Grande Fratello Vip. A distanza di poche settimane dal suo ingresso all'interno del gioco, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è messo in mostra per il suo modo di fare schietto e sincero che, nelle ultime ore, lo ha portato a smascherare alcune delle dinamiche del reality show. Barù, parlando con Katia Ricciarelli, ha svelato quella che sarebbe stata la richiesta che gli è stata fatta dagli autori del programma, tanto da costringere la regia ad intervenire con la censura.

Barù smaschera gli autori del GF Vip: cosa ha svelato a Katia

Nel dettaglio, Barù ha avuto modo di confrontarsi con Katia Ricciarelli e senza troppi mezzi termini, ha svelato alcune dinamiche che gli sarebbero state proposte da parte degli autori del Grande Fratello Vip.

"Che noia!", ha esordito Barù parlando con la cantante lirica che, prontamente, ha chiesto al nuovo arrivato quale fosse il motivo di questo suo stato d'animo.

"Questi Grandi Fratelli che mi spingono...vogliono che tro...Ma perché?", si è chiesto con tono polemico Barù parlando con Ricciarelli e costringendo così la regia del reality show a dover intervenire.

La regia del GF Vip interviene e censura lo sfogo di Barù

Immediata, infatti, è stata la reazione di chi in quel momento si trovava in regia e stava trasmettendo le immagini dello sfogo di Barù che ha smascherato gli autori del reality show, svelando che gli avrebbero chiesto di farsi una love story all'interno della casa del GF Vip.

La regia che in quel momento stava trasmettendo le immagini di Barù è stata prontamente censurata, per lasciare spazio ad altri concorrenti.

Sta di fatto, però, che questa confessione di Barù è diventata subito virale sul web e sui social: in tantissimi, infatti, si sono schierati dalla parte del nipote di Costantino Della Gherardesca, sottolineando il fatto che sia uno dei pochi "spiriti liberi" di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lo scherzo di Katia Ricciarelli ai concorrenti del GF Vip

Barù, infatti, anche nei giorni scorsi non si è fatto problemi a dire la sua in maniera schietta e decisa, spesse volte mettendo in discussione anche le dinamiche stesse del Grande Fratello Vip.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se, alla fine, anche Barù cederà alle richieste degli autori del reality show, in queste ore Katia Ricciarelli ha tenuto banco con uno scherzo notturno architettato ai danni dei concorrenti.

La cantante ha finto di essere affetta da sonnambulismo e, nel cuore della notte, ha svegliato tutti gli altri vipponi, fingendo di essere in preda ad una crisi.