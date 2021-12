Nelle puntate di Love is in the air in onda dal 3 al 7 gennaio, su Canale 5, la crisi di Serkan nata dopo aver scoperto di essere il padre di Kiraz sfocerà in un lieto fine, infatti finalmente (il giorno del suo compleanno) le svelerà di essere il suo papà. Anche Aydan non vedrà l'ora che la piccola diventi una Bolat e con l'inganno (e a nome del figlio) proverà a chiedere la custodia della piccola.

Serkan teme di ammalarsi nuovamente, per questo non vuole avvicinarsi a Kiraz

Il legame tra Serkan e Kiraz sarà indissolubile, nonostante lui abbia manifestato più volte di non sentirsi pronto a fare il padre.

Anche se la piccola non saprà ancora la verità, è molto innamorata del suo papà e glielo dimostrerà ricoprendolo di attenzioni. Questo affetto manderà in confusione l'architetto e forse penserà che essere padre non sia proprio una cattiva idea.

Questa novità permetterà anche a Serkan di aprirsi con Eda e in un momento molto forte e intimo lui le racconterà che dopo la guarigione dal cancro al cervello il medico gli aveva assicurato che, a causa della chemioterapia, non avrebbe potuto avere figli e in più nei cinque anni successivi alla guarigione avrebbe potuto rischiare, per una probabilità del 70%, di incontrare nuovamente la malattia. Per questo ha allontanato Eda, temeva di non poterle donare un futuro felice.

Nonostante siano passati cinque anni, però, Serkan ha ancora paura di ammalarsi, per questo non vuole avvicinarsi a sua figlia. Non vuole farla soffrire, così chiederà a Eda di capire la sua volontà di stare lontano dalla piccola.

Serkan e Kiraz finalmente insieme, Aydan vuole la custodia della piccola

Qualcosa però cambierà, proprio il giorno del compleanno di Kiraz.

La bambina sparirà nel nulla e sarà proprio Serkan a ritrovarla in cima a una collina intenta a mandare un messaggio nello spazio al suo papà con un palloncino. In quel momento l'architetto capirà che non può più tirarsi indietro, così durante la festa di compleanno della piccola si vestirà da astronauta e le rivelerà di essere il suo papà.

Padre e figlia si ritroveranno e per Aydan vorrà dire solamente una cosa: Serkan deve ottenere la custodia della piccola. Saprà benissimo che il figlio non sarebbe mai capace di farlo, così "a tradimento" gli farà firmare una richiesta di custodia.

Intanto Eda permetterà a Serkan di stare da solo con la piccola e trascorrere del tempo insieme, ma lei li seguirà e noterà che insieme a loro è presente una donna misteriosa. L'ansia (e anche la gelosia) assalirà Eda, in quanto crederà che Serkan, al primo incontro tra padre e figlia, abbia portato insieme a lui una nuova fidanzata. La realtà, però, sarà ben diversa.