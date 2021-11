Le polemiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e in queste ultime ore a infuocare il dibattito social è stata Katia Ricciarelli. Nelle ultime ore la cantante lirica si è resa protagonista di un nuovo scivolone nei confronti di Lulù, che ha scatenato un vespaio di polemiche sul web. In tantissimi hanno puntato il dito contro Katia, accusandola di essere una persona "cattiva".

Bufera su Katia che offende Lulù al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, da una serie di video che stanno circolano sui social Katia parlando di Lulù e del fatto che giri in casa con la sua borsetta personale, dove tiene all'interno le sue cose, l'ha definita una "pendona", un termine che in dialetto veneto viene usato per indicare chi non ha fissa dimora e va in giro a chiedere carità.

A specificarlo è stata la stessa Katia che, parlando con Soleil Sorge che in quel momento si trovava lì ed ha avuto modo di assistere a tutta la scena, ha precisato che con quel termine intendeva le persone che chiedono la carità.

Katia ha detto tutto ciò mentre Lulù si trovava proprio al suo fianco ed ha avuto modo di ascoltare tutto, ma senza dire nulla.

Le parole di Katia su Lulù scatenano l'ira dei fan social del GF Vip

Eppure sui social le parole di Katia Ricciarelli non sono passate inosservate: il termine "pendona" è stato ritenuto offensivo nei confronti di Lulù, al punto che in tantissimi si dicono "stufi" dell'atteggiamento e del modo di fare della cantante.

In queste settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, Katia si è lasciata andare più volte a tutta una serie di scivoloni che non sono passati inosservati e che hanno scatenato accesi dibattiti in rete e sui social.

"Adesso per Katia, Lulù sembra una pendona (una persona che chiede la carità) per come va in giro. Non so più che dire", ha scritto un fan sui social spezzando una lanciata a favore di Lulù e bocciando così l'ennesimo scivolone di Katia.

'Katia acida e cattiva', sbottano sul web in difesa di Lulù al GF Vip (Video)

In difesa di Lulù si è schierata anche un'ex protagonista della passata edizione del GF Vip, Giulia Salemi, la quale ha ammesso che stanno davvero esagerando un po' tutti nei confronti della principessina, costantemente bersagliata e attaccata alle spalle.

Io non ce la faccio più con questa gente.

Adesso per katia Lulù sembra una pendona(una zingara che chiede la carità) per come se ne va in giro#gfvip

Non so più che dire pic.twitter.com/5hnjzmKn8z — Medusa (@FaTinaameta) November 29, 2021

"Che schifo. Katia acida e cattiva", ha sbottato un altro fan puntando il dito contro la cantante lirica per l'offesa rivolta nei confronti di Lulù.

"Sono tre giorni che una ragazza di 23 anni viene attaccata di bullismo. Ma ci rendiamo conto? Autori dove siete?", scrive un altro commentatore social del GF Vip 6.