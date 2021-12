Alex Belli continua a essere al centro dell'attenzione anche dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip. L'attore, in queste ultime ore, ha svelato un retroscena riguardante Rocco Siffredi, conosciuto durante l'esperienza all'Isola dei famosi. Pare che quest'ultimo, diverso tempo fa, abbia chiesto proprio ad Alex di recitare in un suo film: Belli ha però declinato l'offerta.

Gf Vip, Alex Belli: 'Rocco Siffredi mi voleva per un suo film'

Alex Belli è il personaggio di Gossip del momento. Nonostante le tante critiche ricevute in queste ultime settimane a causa del suo atteggiamento verso Soleil al Gf Vip, l'attore ha ottenuto molta visibilità.

Dopo la squalifica dal reality, è tornato a casa dove sta cercando di riconquistare la fiducia della moglie Delia Duran.

Proprio in queste ultime ore, Alex ha svelato un retroscena che nulla a che vedere con il reality di Signorini, ma con Rocco Siffredi. Quest'ultimo e Belli si conobbero in Honduras, quando parteciparono all'Isola dei famosi. Ospite di Casa Chi, Alex ha svelato che proprio Rocco gli avrebbe proposto di lavorare in un suo film.

I due sono diventati amici anche dopo l'Isola e, riferendosi al regista hard ha dichiarato: "Lo rispetto è un grande uomo", aggiungendo: "Siamo molto simili e abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista proprio mentale, c'è chimica artistica con lui".

Sempre su Siffredi, Alex ha ricordato che l'attore lo contattò subito dopo l'uscita dall'Isola, proponendogli appunto di fare un film con lui. "Questa cosa me l'aveva proposta sul serio. Ma no, non lo farei".

Alex Belli e Rocco Siffredi, un'amicizia nata all'Isola dei famosi

Gabriele Parpiglia, nel corso dell'intervista, ha cercato di stuzzicare Alex chiedendogli chi, secondo lui, tra i concorrenti del Gf Vip, potrebbe fare l'attore o l'attrice hard.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una domanda a cui Belli non ha voluto dare risposta, sostenendo di non avere abbastanza elementi per valutare chi potrebbe ricoprire un ruolo del genere.

Tornando invece al rapporto instaurato con Rocco Siffredi sin dai tempi dell'Isola, Belli si è così espresso interpellato da Rosalinda Cannavò: "Siamo due mondi completamente diversi", per poi aggiungere: "Nonostante tutti possano pensare che con Rocco puoi parlare solamente di quel tipo di discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte a tenere acceso un fuoco e abbiamo parlato di tutt'altro. Lo rispetto, è un grande uomo".