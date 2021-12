Diverse novità avverranno durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 3 al 7 gennaio sui teleschermi di Rai 1.

Le trame dello sceneggiato rivelano che Tina Amato (Neva Leoni) si negherà al telefono a Sandro Recalcati (Luca Capuano). Un personaggio misterioso, invece, spierà un dialogo riservato tra Ezio Colombo e zia Ernesta, appena tornata a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntate 3-7 gennaio: Tina rifiuta le chiamate di Sandro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022 in prima visione tv rivelano che Vittorio apparirà entusiasta per l'anno 1963 appena iniziato.

Anche Umberto sarà fiducioso che il magazine del grande magazzino possa avere un futuro radioso in edicola.

Tina, invece, fisserà la data dell'intervento alle corde vocali per la settimana seguente, dopo aver assistito al miglioramento delle condizioni di salute di sua madre Agnese. Intanto Sandro cercherà di mettersi in contatto con la cantante, ma la giovane Amato si rifiuterà di rispondere alle chiamate di Recalcati.

Un personaggio misterioso spia la conversazione tra Ezio e zia Ernesta

Nelle puntate dal 3 al 7 gennaio de Il Paradiso, Marco tornerà dalle vacanze natalizie. Una volta al grande magazzino, Vittorio offrirà al giornalista un nuovo incarico che lo metterà a stretto contatto con Stefania.

Nel frattempo, Ezio e Veronica scopriranno che necessitano della presenza di zia Ernesta per ottenere il certificato di morte di Gloria. Però Ernesta nutrirà qualche dubbio sul presentarsi davanti al giudice per dichiarare che la capo-commessa è morta. Pertanto, la signora esprimerà le sue perplessità davanti a Ezio. Tale conversazione inoltre sarà spiata da un personaggio misterioso (la cui identità per il momento non è svelata dalle anticipazioni).

Flavia incontra Fiorenza al circolo

Tra Adelaide e Flavia, invece, ricomincerà una "guerra fredda". Le due donne, infatti, dimostreranno di avere ancora qualche sassolino da togliersi dalle scarpe. La signora Brancia incontrerà Fiorenza al circolo e quest'ultima le rivelerà la verità sulla relazione tra Ludovica e Marcello.

Il circolo, intanto, ospiterà un evento ippico in occasione della festa della Befana, dove Stefania cercherà di aiutare Marco a intervistare una giovane amazzone.

Alla festa verrà invitata anche Gemma, che apparirà in crisi in quanto i cavalli le ricorderanno alcuni dettagli del passato impressi nella mente. Alla fine, Marco convincerà la giovane Zanatta a salire nuovamente a cavallo.