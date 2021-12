Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la popolare soap opera punta di diamante della rete ammiraglia Rai. Gli spoiler delle nuove puntate che i fan avranno modo di vedere dal 3 al 7 gennaio su Rai 1 raccontano che Stefania Colombo proverà dolore per la perdita della madre. Flavia Brancia, intanto, riabbraccerà la figlia Ludovica dopo aver fatto ritorno a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore puntate dal 3 al 7 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le nuove puntate in programma dal 3 al 7 gennaio dalle ore 15:55 sui teleschermi di Rai 1 annunciano inediti colpi di scena per i propri telespettatori.

Scendendo nei dettagli, la piccola Irene regalerà a Salvatore un disegno realizzato con le sue mani. Sua madre Anna, invece, sarà invitata a casa Amato per le presentazioni ufficiali.

Flavia, nel contempo, sarà in procinto di arrivare a Villa Bergamini. Pertanto, Ludovica deciderà di separarsi per un po' di tempo da Marcello visto che sua madre non è al corrente della relazione con il socio di Salvo.

Flavia torna a Milano, Ludovica insofferente

Stando agli spoiler de Il Paradiso in programma ad inizio gennaio sui teleschermi italiani raccontano che Flavia farà il suo ritorno a Milano. Qui, la Brancia chiederà spiegazioni a sua figlia dopo il ritrovamento di una cravatta da uomo. Ludovica, a questo punto, correrà da Marcello in seguito ha un violento scontro con Flavia.

A tal proposito, la ragazza apparirà insofferente dalla presenza del genitore nel capoluogo lombardo.

Veronica, nel contempo, sarà sempre più curiosa di conoscere il pretendente di Gemma, sebbene quest'ultima cerchi di prendere tempo. In seguito, la donna ed Ezio informeranno le figlie sui dettagli del loro imminente matrimonio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stefania afflitta per la perdita della madre

Inoltre si tornerà a parlare di Stefania. La giovane Colombo confiderà a zia Ernesta di essere felice per suo padre, visto che ha trovato una donna buona come Veronica. Tuttavia, la venere apparirà afflitta per la perdita della madre, non sapendo che in realtà è viva ed il suo nome è Gloria.

Dall'altro canto, la capo-commessa soffrirà moltissimo quando vedrà l'anello di fidanzamento spiccare sull'anello di Gemma.

Infine Serena, Tina e una famosa attrice avranno un incredibile successo per la rifa di beneficenza al grande magazzino.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera, Nino e Dora si sono scambiati un bacio d'amore mentre Armando ha passato il Natale in compagnia della famiglia Amato. Vittorio, invece, ha ritrovato Serena. Adelaide ha invitato Ludovica e Marcello a cena a Villa Guarnieri. Infine, Ezio ha chiesto la mano di Veronica.