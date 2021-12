Nervi tesi al Gf vip tra Alex Belli e Soleil Sorge, per uno screzio che i due hanno avuto in un momento di condivisione nel gioco, con il resto degli inquilini. L'ex Uomini e donne ad un certo punto ha abbandonato i coinquilini, dicendosi stufa delle manie di protagonismo di Alex. Un'uscita di scena che Belli non ha gradito e per cui lui ha, poi, cercato un confronto con lei. Il che è accaduto lontano dagli occhi indiscreti degli altri vip.

Soleil non ha intenzione di scendere ancora a compromessi con l'attore. Soprattutto, ora che sente di essere protagonista delle dinamiche nella Casa.

Questo, in primis per il sospetto che lui stia coprendo un ruolo, nel tentativo di rendersi protagonista nel reality, per visibilità. E il tutto, intanto, divide l'opinione del pubblico.

Alex Belli e Soleil Sorge litigano per la prima volta

Nel daytime del Gf vip 6 in corso, Alex Belli e Soleil Sorge sono diventati protagonisti della loro prima lite nella Casa. Un confronto all'insegna dell'alta tensione, esploso tra i due in un momento condiviso con gli altri coinquilini vip. Accade durante un bilancio dei primi 70 giorni del reality che i gieffini veterani dedicano ai neo arrivati, tra cui Giacomo Urtis e Valeria Marini.

A provocare la crepa tra i due a detta di Soleil è l'atteggiamento assunto poco prima dall'attore in presenza degli altri.

Tanto che dopo essersi defilata dal resto del gruppo, quando Belli l'ha raggiunta in camera per avere un chiarimento sul suo abbandono, lei lo ha attaccato: "Hai una mania di protagonismo che è stancante".

Il confronto nella Casa

Alex Belli replica piccato a Soleil Sorge, alzando i toni: "Tu manchi di rispetto andando via, io facevo il moderatore".

"Va bene non mi interessa", gli replica, poi, la modella. Quest'ultima mette quindi in dubbio la veridicità dell'attore: "Continua a generalizzare, io ero lì che stavamo raccontando. Hai iniziato subito a parlare del tuo monologo, coprendo costantemente gli altri". E rincara la dose: "Quanto spazio ti do, io sono protagonista e tu invece hai la mania".

Il pubblico si divide

Le immagini della lite tra Alex Belli e Soleil Sorge al Gf vip 6 sono intanto virali su Tik Tok. Sulla fanpage dedicata al reality, "grandefratellovipclip", i telespettatori non risparmiano commenti al riguardo: "Soleil ha capito che lui vuole prenderla in giro"; "Lui palesemente d'accordo con sua moglie"; "Sole ha capito tutto e l'ho sempre amata"; "1000 punti per Sole". Messaggi che sono rilasciati a margine del video di un nuovo confessionale, dove Soleil ammette di non credere più alla veridicità della vicinanza di Alex: "Non mi conquisti con due paroline al vento".

Insomma, il pubblico sembra premiare la diffidenza che Soleil sta palesando nei riguardi di Belli.