Il Grande Fratello Vip è stato prolungato ufficialmente e ora anche i concorrenti sanno la data ufficiale della finalissima, fissata per il 14 marzo 2022. Alfonso Signorini ha così svelato ai suoi vipponi la decisione presa da Mediaset in merito alla sorti di questa sesta edizione del reality show di Canale 5, che sarà la più lunga di sempre di tutta la storia del reality.

Un annuncio che ha in parte spiazzato i concorrenti anche se, rispetto a qualche settimana fa, alcuni hanno cambiato idea in merito all'idea di abbandonare il programma, come nel caso di Katia Ricciarelli che vorrebbe restare e passare le feste di Natale in casa.

Chi abbandona il Grande Fratello Vip 6 e chi no

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 6 trasmessa su Canale 5, Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenti la verità sul prolungamento di questa edizione.

In una busta rossa è stata scritta la nuova data scelta per la finalissima di questa edizione, fissata per il prossimo 14 marzo 2022. Questo vuol dire che i concorrenti dovranno restare in casa per almeno altri tre mesi (salvo eliminazioni prima del previsto).

Una notizia che ha un po' scombussolato i concorrenti anche se, rispetto alle premesse iniziali, solo in pochi hanno minacciato di voler abbandonare il programma entro dicembre.

Aldo Montano pronto a lasciare il cast del GF Vip

In particolar modo, dopo la notizia del prolungamento di questo GF Vip, Aldo Montano ha ribadito la sua idea di abbandonare il gioco la prossima settimana e quindi di voler dire addio alla trasmissione per passare le feste di Natale in famiglia.

Tra quelli che, invece, sono apparsi titubanti e quindi per il momento a rischio abbandono, vi sono Manuel Bortuzzo che ha ammesso di volersi preparare per le prossime paralimpiadi mentre Davide Silvestri vorrebbe tornare a gestire la sua azienda di birre.

In bilico anche Francesca Cipriani, la quale non ha nascosto di cominciare a sentire la mancanza del suo fidanzato.

Alex Belli e Soleil cambiano idea sulla loro permanenza al GF Vip 6

Per il resto, invece, tutti hanno scelto di proseguire questa avventura nella casa del GF Vip. Alex Belli che, qualche giorno fa, aveva minacciato di abbandonare il cast del reality show di Canale 5, ha cambiato radicalmente idea.

Stessa situazione anche per Soleil Sorge: l'ex protagonista di Uomini e donne aveva ammesso di voler andare via entro il 13 dicembre, perché stufa di essere citata per il famoso triangolo sentimentale nato con Alex, ma alla fine non sarà così.

Anche Katia Ricciarelli che in un primo momento aveva annunciato il suo addio entro il 13 dicembre, ha ammesso di voler passare le feste di Natale al GF Vip e quindi farà di tutto per restare ancora un po' di tempo con i suoi coinquilini.