Nervi tesi nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 e Francesca Cipriani è arrivata a perdere le staffe anche contro il conduttore Alfonso Signorini. La bombastica concorrente di questa sesta edizione del reality show Mediaset, non ha affatto gradito alcune affermazioni che sono state fatte da Soleil Sorge durante uno scontro con Sophie Codegoni ed ha ribadito a chiare lettere che la produzione del reality show avrebbe dovuto prendere dei seri provvedimenti nei confronti di Sorge.

Francesca Cipriani sbotta contro Soleil Sorge al GF Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, si è parlato della furiosa discussione nata in casa tra Soleil e Sophie, durante la quale la prima ha accusato la seconda di essere "tutta plastica" e poco cervello.

Frasi che hanno scatenato un vespaio di polemiche all'interno della casa di Cinecittà, al punto che Francesca Cipriani in diretta ha sbottato duramente contro Soleil, accusandola di aver fatto bullismo nei confronti di Sophie e di aver offeso anche tutte le donne che ricorrono alla chirurgia, molte delle quali lo fanno per motivi di salute seri.

La discussione, però, è tornata ad infiammarsi nel momento in cui ci sono state le nomination.

'Doveva essere sgridata e punita', sbotta Francesca parlando di Soleil Sorge

Alex Belli ha scelto di mandare al televoto Francesca perché non ha gradito il modo in cui ha attaccato Soleil e, a quel punto, la reazione di Cipriani non si è fatta attendere.

"Non si provoca in questa maniera. Non accetto questa motivazione. Non si dice sei fatta di plastica.

Doveva essere sgridata e punita", ha sbottato duramente Francesca al punto che Signorini è dovuto intervenire per placare gli animi.

Il conduttore ha provato a spezzare una lancia a favore di Soleil Sorge, ribadendo che sicuramente sarà già pentita delle frase infelice che ha detto a Sophie.

Alfonso Signorini difende Soleil e Francesca perde le staffe in diretta al Grande Fratello Vip 6

La reazione di Francesca, però, non è stata affatto delle migliori e questa volta la concorrente del GF Vip ha perso le staffe e il controllo della situazione anche nei confronti del conduttore stesso del reality show di Canale 5.

"Non sono d'accordo, non posso più stare zitta. Vedo cose che non devono succedere, dobbiamo dare il buon esempio", ha proseguito Francesca sbottando anche contro la presa di posizione di Signorini in difesa di Soleil.

A quel punto, però, il conduttore del GF Vip ha rimarcato la dose affermando che il bullismo vero e proprio sarebbe altro pur ammettendo che Soleil si è lasciata andare ad una battuta infelice e fuori luogo.