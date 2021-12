Gianmaria Antinolfi scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip. Il giovane imprenditore in queste ultime ore non è riuscito a trattenere la commozione e si è lasciato andare ad un pianto a dirotto nel momento in cui ha pensato a quello che sarà il momento in cui dovrà dire addio ad Aldo Montano, uno dei vipponi di questa edizione che ha ribadito più volte di voler abbandonare definitivamente il gioco entro il mese di dicembre. La reazione di Gianmaria è stata forte e inaspettata, al punto da far commuovere anche Soleil Sorge.

Aldo Montano pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip sta andando incontro ad un prolungamento e ormai i concorrenti protagonisti di questa sesta edizione, hanno capito che il reality show andrà avanti ben oltre il 13 dicembre, data in cui era prevista la finale in un primo momento.

Tra quelli che hanno ammesso e ribadito più volte che non resteranno ulteriormente all'interno della casa di Cinecittà vi è il campione olimpico Aldo Montano, il quale ha svelato che intende uscire dal reality show entro il prossimo 13 dicembre.

Aldo, parlando con i suoi compagni di avventura, ha ammesso di aver ordinato già lo smoking perché per lui presto ci sarà la sua finalissima che intende affrontare con un abito molto elegante.

Gianmaria scoppia in lacrime al GF Vip: c'entra Aldo Montano e il suo addio

Insomma Montano ha le idee molto chiare sul da farsi e proprio questa sua convinzione ha fatto scoppiare in lacrime Gianmaria Antinolfi, che in queste settimane ha stretto un rapporto di grande amicizia con il campione olimpico.

Gianmaria, infatti, nel corso della serata dell'8 dicembre ha avuto un vero e proprio crollo all'interno della casa e non è riuscito a trattenere le lacrime pensando proprio a quel momento in cui si sarebbe ritrovato in casa da solo, senza avere al suo fianco Aldo Montano.

Soleil si commuove per Gianmaria al GF Vip

Per il giovane imprenditore napoletano, protagonista nella casa di un flirt con Sophie Codegoni, Aldo è stato un vero e proprio punto di riferimento, una sorta di "porto sicuro" al quale approdare nei momenti di grande difficoltà vissuti in questi tre mesi tra le mura domestiche del Grande Fratello Vip.

Sta di fatto che, la reazione del tutto inaspettata di Gianmaria che è scoppiato in lacrime pensando all'uscita di Aldo, ha fatto commuovere ed emozionare anche Soleil Sorge.

Malgrado gli attriti e gli scontri che ci sono stati tra di loro in passato, Soleil non ha potuto fare a meno di emozionarsi nel vedere Gianmaria in lacrime per questa amicizia speciale nata sotto i riflettori della casa di Cinecittà con Aldo.