Da giorni i 'vipponi' sono in fibrillazione perché hanno intuito che il Grande Fratello Vip non chiuderà i battenti il 13 dicembre come inizialmente previsto. Alfonso Signorini ha già ufficializzato che il reality proseguirà fino al 14 marzo ma non ha comunicato ancora la decisione ai protagonisti della sesta edizione del programma televisivo di Canale 5. I recenti nuovi ingressi hanno rappresentato un eloquente segnale per chi ha varcato la porta rossa tre mesi fa e c'è chi non ha nascosto un po' di malumore per non aver ricevuto ancora notizie in merito al prolungamento.

Nonostante ciò alcuni concorrenti hanno già manifestato apertamente la volontà di lasciare la casa.

Aldo Montano è stato tra i primi ad uscire allo scoperto e, senza fare giri di parole, ha riferito di avere già chiesto lo smoking da indossare la sera in cui lascerà il GF Vip. Una decisione che ha mandato in tilt Gianmaria Antinolfi che non ha trattenuto le lacrime. Lo schermidore non sarà l'unico a salutare la compagnia. Lulù Selassiè ha confidato alla sorella ed a Giucas Casella che anche Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani lasceranno il reality il 13 dicembre.

Aldo Montano comunica a Gianmaria Antinolfi che lascerà il GF Vip, imprenditore in lacrime

Nelle scorse settimane Alfonso Signorini ha comunicato che il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti il 14 marzo.

Un maxi prolungamento che probabilmente farà storcere il muso a diversi concorrenti e, quasi certamente, finirà con il cambiare volto alla casa più spiata dagli italiani. Nonostante il conduttore non abbia ancora riferito ai vipponi la decisione della produzione, in molti hanno già le idee chiare su come si comporteranno quando saranno chiamati a decidere se restare o andare via.

Tra questi Aldo Montano che ha anticipato che la sua esperienza nel reality finirà il 13 dicembre. "Mi sembra ovvio che prolungheranno il programma visto che stanno entrando nuovi concorrenti. Anche Olga (la moglie) è tornata in Russia quindi è chiaro che il GF andrà avanti oltre la data inizialmente prestabilita" - ha spiegato il campione olimpico di Atene 2004 a Gianmaria Antinolfi.

La decisione dello schermidore ha destabilizzato l'imprenditore che successivamente è scoppiato in lacrime mentre conversava in salotto. "Il pensiero di svegliarmi e non trovarlo qui mi fa crollare. Mi è stato molto vicino ed è una persona speciale per me" - ha riferito il ragazzo che è stato subito confortato da Soleil Sorge, Miriana Trevisan e Valeria Marini.

Lulù Selassiè: 'Manuel andrà via, per lui è già stata una grande prova'

Con Aldo Montano dovrebbero lasciare il GF Vip altri tre concorrenti che hanno fatto discutere nel corso dell'esperienza nella casa più spiata dagli italiani. Nello specifico Lulù Selassiè si è soffermata a parlare del prolungamento del reality con la sorella, Jessica, con Sophie Codegoni e con Giucas Casella.

La principessa etiope ha riferito ai compagni di avventura che Manuel Bortuzzo lascerà il programma:

"Per lui è stata già una grande prova essere rimasto qui tre mesi ed è fiero del suo percorso. Inoltre deve fare fisioterapia tre volte a settimane ed allenarsi per le Olimpiadi" - ha precisato la 23enne sottolineando che anche Francesca Cipriani e Katia Ricciarelli andranno via il 13 dicembre. "Alfonso non riuscirà a convincere Katia". Dall'altra parte Giucas Casella ha spiegato di essere disposto a restare per le festività natalizie ma di non voler andare oltre: "Se sono tre mesi in più dico di no".