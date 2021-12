Manca pochissimo ad una puntata cruciale del Grande Fratello Vip. Il prossimo 13 dicembre, infatti, tutti i concorrenti saranno chiamati a prendere una decisione importante sul loro futuro nella casa: accettare il prolungamento e restare in gioco finché il pubblico vorrà, oppure ritirarsi spontaneamente nel giorno in cui era prevista inizialmente la finalissima. Lulù ha fatto i nomi degli inquilini che vogliono abbandonare il programma: Manuel per motivi sportivi e di salute, Aldo e Francesca per la famiglia, Katia per stanchezza.

Anticipazioni addii al Grande Fratello Vip

Dovrebbero essere minimo quattro i concorrenti del Grande Fratello Vip che il prossimo 13 dicembre diranno addio alla casa più spiata d'Italia. A dare quest'interessante anticipazione al pubblico, è stata Lulù in una recente chiacchierata con Miriana e Giucas sul futuro del reality-show al quale stanno partecipando da quasi tre mesi.

La principessina, infatti, ha palesato i nomi dei compagni d'avventura che tra pochissimi giorni varcheranno la soglia della porta rossa spontaneamente, non accettando il prolungamento fino a marzo che Mediaset ha voluto.

"Non restano Aldo, Manuel, Katia e Francesca", ha fatto sapere la principessina dopo essersi confrontata con la maggior parte dei coinquilini sulla decisione che tutti dovranno prendere a breve.

La giovane Lucrezia, dunque, si è detta certa del fatto che almeno in quattro si ritireranno tra meno di una settimana, tutti per motivazioni diverse che presto saranno svelate ai telespettatori di Canale 5.

Le ragioni dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Lulù ha anche informato Miriana del fatto che Manuel è uno dei più sicuri a voler lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

"Per lui è già stata una grande prova ed è fiero del suo percorso", ha fatto sapere la principessina in merito alle motivazioni dell'addio di Bortuzzo al reality Mediaset.

"Lui fa fisioterapia tre volte a settimana e poi deve allenarsi per le Paralimpiadi. È giusto che pensi alla sua vita da adesso in poi", ha aggiunto la giovane dando prova di maturità nel commentare la decisione che il suo "ex" prenderà presto sul futuro tra le mura di Cinecittà.

Messo definitivamente da parte il loro tira e molla, oggi Manuel e Lucrezia sembra abbiano raggiunto una bella intesa, un rapporto d'amicizia e rispetto che, soprattutto per volere del nuotatore, non si trasformerà in una storia d'amore neppure lontano dai riflettori.

Gli altri inquilini pronti a lasciare il Grande Fratello Vip

"Anche Katia è sicura, Alfonso non riuscirà a convincerla", ha detto ancora Lulù in merito ai compagni di GF Vip che tra qualche giorno abbandoneranno la casa.

Stando a quello che si apprende guardando la diretta su Mediaset Extra, i quattro concorrenti che Lucrezia ha inserito nella lista di coloro che vogliono lasciare il gioco, sarebbero irremovibili.

La signora Ricciarelli ha ribadito più volte la sua intenzione di tornare alla propria vita dopo il 13 dicembre, giorno in cui scade il contratto che ha firmato mesi fa quando ha accettato di partecipare al format di Canale 5.

Anche Aldo Montano non si è lasciato convincere dalle parole della moglie Olga: lo schermidore vuole ritirarsi soprattutto per passare il Natale con i figli e la famiglia. Gianmaria è tra i vipponi più provati dall'imminente addio dello sportivo, suo grande amico e punto di riferimento tra le mura di Cinecittà.

L'unica alla quale Signorini potrebbe far cambiare idea, è Francesca Cipriani: la soubrette sente molta nostalgia del fidanzato Alessandro ma, magari proprio un intervento di quest'ultimo, potrebbe spronarla ad andare avanti fino alla fine.