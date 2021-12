Ennesima discussione per Lulù all'interno della casa del GF Vip. La giovane si è scontrata con Maria su un parere che quest'ultima ha espresso in confessionale e che lei ha intercettato da dietro la porta. La neo entrata ha protestato per un termine poco carino col quale è stata etichettata più volte e poi ha messo in discussione la sincerità degli attacchi di panico che Selassié dice di avere costantemente. Su suggerimento di Davide, infine, Monsé ha chiesto agli autori una punizione per la principessina che ha origliato una sua confidenza.

Scontro tra donne al GF Vip 6

Sembra non esserci particolare simpatia tra due concorrenti del GF Vip. A poco più di una settimana dall'ingresso di Maria nella casa, Lulù è già riuscita a bisticciare con lei in varie occasioni.

La sera del 30 novembre, ad esempio, Monsé ha protestato con veemenza quando ha scoperto che la coinquilina aveva origliato un suo recente confronto privato con gli autori.

"Mi è corsa dietro perché ha la pretesa che io non possa esprimere un parere in confessionale. Non le piace che si parli di lei, né che venga nominata", ha affermato la neo vippona confrontandosi con Davide su un episodio accaduto pochi minuti prima.

Silvestri ha chiesto spiegazioni su quanto è successo, soprattutto perché scioccato dalla notizia che Lucrezia si è messa ad ascoltare le confidenze di una compagna che dovrebbero rimanere segrete per regolamento.

Lo sfogo di Lucrezia al GF Vip

Mentre Maria si confrontava con Davide, Lulù ha raggiunto Jessica in camera da letto e le ha raccontato cosa era appena successo.

"Quella è un'idiota. Mi sono già rotta di lei", ha esordito la giovane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 1° dicembre.

Nel commentare la discussione che ha avuto con Monsè, la principessina ha aggiunto: "Fuori dal confessionale si sente quando uno parla e lei ci stava giudicando.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosa ne sa di quello che abbiamo fatto nella vita io e le mie sorelle prima del GF Vip? Ha detto cose che dal vivo non ha il coraggio di dire".

"Ha anche parlato del mio attacco di panico, ma come si permette?", ha tuonato ancora Lucrezia davanti alla sorella maggiore che ha preferito rimanere in silenzio fino alla fine del discorso.

Nuovo scivolone di Lulù al GF Vip 6

Maria e Lulù si sono ritrovate poco dopo in salone e la showgirl ha ripreso la discussione dicendo: "Mi hai detto idiota perché hai un altro attacco di panico? Ogni parolaccia che dici è per quello".

"Che vergogna e che mancanza di rispetto", ha aggiunto la neo concorrente del GF Vip trovando in Davide un "alleato".

In poche parole, Monsè non crede a Lucrezia quando giustifica la maggior parte dei suoi errori in casa dicendo di avere un passato difficile e continui attacchi di panico.

Questa "scusa" la principessina l'ha usato anche qualche sera fa, quando si è chiusa in bagno mentre su Canale 5 c'era in corso la diretta del lunedì. Nonostante Alfonso e gli altri inquilini l'abbiano invitata a raggiungere le sorelle in "Love Boat" per una sorpresa, la giovane ha puntato i piedi e ha urlato più volte: "Non me ne frega niente, andate via".

Il linguaggio scurrile che la ragazza ha usato davanti a milioni di spettatori, ha spinto la produzione a prendere un provvedimento nei suoi confronti: una nomination d'ufficio (che è servita a poco visto che Selassié era già stata nominata dai compagni) e l'invito a riflettere sul futuro tra le mura di Cinecittà ("Se non ti piacciono le regole del programma, puoi uscire immediatamente", ha detto Signorini).

Al termine della discussione con Lulù, Maria ha accolto il suggerimento di Davide ed è andata a chiedere una nuova punizione per la 23enne che ha infranto il regolamento origliando un suo confessionale.