Tina Cipollari è finita al centro del gossip nelle ultime ore, per via di un presunto flirt che avrebbe avuto in passato con Giucas Casella. Infatti, nella puntata del GF Vip andata in onda nella serata di lunedì 29 novembre su Canale 5, il concorrente della sesta edizione del Grande Fratello ha incontrato Patrizia De Blanck e, durante la conversazione, Giucas ha rivelato il suo ipotetico trascorso con l’opinionista di Uomini e Donne. Secondo Casella, infatti, all’epoca, la contessa sarebbe stata gelosa del rapporto che l’inquilino della casa di Cinecittà aveva con la protagonista del dating show di Maria De Filippi.

Attualmente, Cipollari non ha commentato le dichiarazioni del gieffino sul suo conto.

GF Vip, Patrizia De Blanck e Giucas Casella discutono e spunta il nome di Tina Cipollari

Durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, Giucas Casella ha fatto rivelazioni sul suo passato. In particolar modo, il gieffino ha confessato che, fra le donne con cui avrebbe avuto un flirt nel corso della sua vita, ci sarebbe anche Patrizia De Blanck. La contessa, pertanto, è tornata nella casa più spiata d’Italia per smentire tale eventualità, raccontando di avere solamente avuto un rapporto di amicizia con il concorrente del Grande Fratello Vip. Durante la discussione, però, è spuntato anche il nome di Tina Cipollari.

GF Vip, Tina Cipollari avrebbe avuto un flirt con Giucas Casella: le parole del gieffino

Giucas Casella, infatti, mentre stava ricordando a Patrizia De Blanck di avere avuto una relazione con lui, ha fatto il nome dell’opinionista di Uomini e Donne. L’illusionista ha spiegato alla contessa che, in passato, l’ex gieffina sarebbe stata anche gelosa di lui.

Se da un lato De Blanck affermava che non ci sarebbe nemmeno stato un bacio fra lei e il concorrente del GF Vip 6, dall’altro, l’inquilino della casa di Cinecittà ha replicato: "Mi chiamavi ed eri gelosa pure, mi frequentavo con la Cipollari".

GF Vip: l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari tace dopo le dichiarazioni di Giucas Casella

Dopo l’affermazione di Giucas Casella, sul suo presunto flirt con Tina Cipollari, la contessa Patrizia De Blanck ha replicato: "Gelosa della Cipollari sicuramente non ero". Dopo le dichiarazioni del concorrente della sesta edizione del GF Vip, Tina Cipollari non ha commentato la vicenda. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, sta continuando la sua attività nel dating show di Maria De Filippi, continuando a prendere parte alla trasmissione di Canale 5. Non resta che attendere, pertanto, ulteriori dettagli o la dichiarazione di Tina Cipollari, per smentire o confermare il presunto flirt con Giucas Casella.