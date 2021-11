Il Grande Fratello Vip prosegue la sua messa in onda su Canale 5. In queste ultime ore, i concorrenti pensano a quello che succederà tra qualche settimana, convinti che il Reality Show Mediaset chiuderà i battenti entro il prossimo mese di dicembre, così come era stato annunciato in un primo momento. Per Lulù e Sophie, in particolar modo, non ci sarebbero dubbi sul fatto che ormai non entreranno più concorrenti, dato che il reality si avvierebbe verso il gran finale di questa edizione. Tuttavia, ignorano il fatto che Mediaset abbia prolungato questo GF Vip fino al 2022.

Lulù e Sophie parlano della finale del GF Vip 6

Nel dettaglio, Sophie e Lulù si sono ritrovate a parlare in casa delle sorti di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Entrambe si sono dette sicure del fatto che, entro il prossimo dicembre, il GF Vip chiuderà i battenti.

"Finirà il 13, perché sarebbero già entrati altri concorrenti. Concorrenti nuovi non entreranno più", ha sentenziato l'ex tronista di Uomini e donne sostenendo che ormai siamo arrivati a metà novembre e non avrebbe più senso far entrare volti nuovi in casa.

"Quindi direi che finirà il giorno che era stabilito", ha aggiunto ancora Sophie senza escludere però che possano esserci delle sorprese speciali in casa, come quella di Mara Venier che potrebbe entrare a Cinecittà per salutare i suoi amici Giucas Casella e Katia Ricciarelli.

Secondo Sophie non entreranno nuovi concorrenti al GF Vip

Dello stesso parere anche la principessina Lulù, convinta anche lei del fatto che questa sesta edizione del Grande Fratello Vip chiuderà definitivamente i battenti il prossimo dicembre, così come era previsto in un primo momento, quando hanno firmato il contratto per questa esperienza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, sia Sophie che Lulù sono del tutto ignare del fatto che Mediaset ha appena annunciato la scelta di prolungare questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6.

Il reality show, infatti, non finirà a dicembre con la messa in onda della finalissima e la proclamazione del vincitore assoluto, ma andrà avanti fino al prossimo marzo 2022.

I concorrenti ignari della scelta Mediaset sul prolungamento del GF Vip

Soltanto lunedì 14 marzo, verrà proclamato il trionfatore di quella che sarà l'edizione più lunga di sempre nella storia del reality show Mediaset.

Un vero e proprio record assoluto che andrà a superare anche quello della passata edizione che fu vinta da Tommaso Zorzi.

Come reagiranno i concorrenti nel momento in cui scopriranno che dovranno restare in casa fino al prossimo mese di marzo? Spetterà ad Alfonso Signorini, nel corso delle prossime puntate serali del GF Vip, dare loro questo annuncio.