Ieri sera, lunedì 13 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. In studio ad affiancarlo le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Protagonisti della diretta, ancora una volta, Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L'attore di Centovetrine ha lasciato la casa insieme alla sua compagna avendo violato le norme di sicurezza anti-covid. Proprio durante la diretta, Carlo Cuozzo, l'uomo misterioso che ha baciato Delia ha pubblicato i messaggi che si è scambiato con la donna.

Poi, ha lanciato una sfida ad Alex Belli.

Carlo Cuozzo pronto a riconquistare Delia Duran

Durante la messa in onda del reality targato Mediaset, l'imprenditore Carlo Cuozzo ha pubblicato del materiale che dimostrerebbe come tra lui e Delia Duran sia successo davvero qualcosa. "Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba," ha dichiarato Cuozzo. Poi, rivolgendosi direttamente ad Alex Belli, ha aggiunto lasciandogli una sorta di sfida: "Ne parliamo domani Alex... lei è stata mia e sarà ancora mia. Io non gioco caro Alex, vi dimostrerò come tornerà da me." Carlo Cuozzo è andato avanti ed ha pubblicato anche una conversazione intercorsa tra lui e l'attrice Delia Duran prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

I due si sono scambiati una serie di messaggi alquanto eloquenti.

I messaggi tra Delia Duran e Carlo Cuozzo prima della diretta

Nel corso della diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip 6, l'imprenditore Carlo Cuozzo ha pubblicato un messaggio ricevuto da Delia Duran nelle ore precedenti il suo ingresso nella casa. La donna negli SMS gli ha anticipato che avrebbe lasciato Alex in diretta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Queste alcune sue parole: "Eccomi, dicevo che lo lascerò in diretta. Dirò che con Carlo Cuozzo è stato tutto vero." E poi ancora: "Dentro la casa lo lascio, in diretta. Mi sono davvero stufata!" L'imprenditore Carlo Cuozzo ha poi pubblicato anche un video in cui dimostrerebbe che tra lui e Delia ci sarebbe stato qualcosa di più di un semplice bacio.

I due infatti sono stati paparazzati insieme in un noto ristorante milanese dal sito di Gossip Whoopse mentre si scambiavano baci, abbracci e intime affettuosità: foto a cui Alex non ha creduto, ritenendo si trattasse di un finto gossip. Il matrimonio tra Delia Duran e Alex Belli è davvero giunto al capolinea? Non resta che aspettare ulteriori indizi e dichiarazioni da parte dei diretti interessati per scoprirlo. Intanto, quello che sembrava essere un triangolo amoroso, potrebbe ora essersi trasformato in un "quadrilatero" con il nuovo arrivato Carlo Cuozzo.