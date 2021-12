La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda lunedì 13 dicembre, non ha chiarito del tutto la situazione in casa dopo la notizia del prolungamento fino a marzo 2022. Solamente la metà dei concorrenti sono stati interpellati sul loro futuro nel reality, mentre gli altri dovranno esporsi venerdì 17. Tra coloro che certamente abbandoneranno il gioco tra qualche giorno, spiccano due veterani del cast: per amore della famiglia, a breve si ritireranno Aldo Montano e Manila Nazzaro.

Le scelte dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Solamente venerdì 17 dicembre saranno rese note le decisione di tutti i protagonisti del Grande Fratello Vip sullo slittamento della finale a marzo.

Alla metà del cast, infatti, non è ancora stata posta la domanda "dentro o fuori?", quella che segna un crocevia fondamentale della sesta edizione del reality Mediaset.

Stando a quello che i concorrenti hanno dichiarato nelle ultime ore, tra pochi giorni ci saranno almeno due ritiri: dopo Francesca Cipriani, altri due vipponi sono decisi nell'abbandonare la casa a tre mesi dal loro ingresso e per motivazioni piuttosto serie.

Manila Nazzaro, ad esempio, ha informato i compagni d'avventura che intende lasciare il gioco per amore dei figli: la donna si è convinta di non rimanere dopo aver parlato al telefono con i familiari (opportunità che è stata data a tutti gli inquilini nel segreto del confessionale).

"Ho preso questa decisione serenamente, quando si fanno delle rinunce per i figli è così", ha detto l'ex Miss Italia nel corso di una chiacchierata notturna con Carmen Russo.

L'addio di Aldo al Grande Fratello Vip dopo tre mesi

Manila non sarà l'unica ad abbandonare la casa più spiata d'Italia venerdì 17 dicembre. Da quando Alfonso Signorini ha ufficializzato la nuova data della finale (14 marzo 2022), Aldo Montano ha fatto presente a tutti che non intende rimanere e che la sua volontà è quella di trascorrere il Natale con la moglie Olga e con i figli piccoli.

Lo schermidore, dunque, tra pochi giorni si ritirerà dal programma del quale è stato assoluto protagonista per tre mesi. Anche se si è esposto poco nelle dinamiche principali e nelle liti che ci sono state, lo sportivo è diventato un punto di riferimento sia per i vipponi che per i telespettatori, che ancora sperano in un suo ripensamento dell'ultimo minuto.

Gianmaria e Manuel hanno pianto al solo pensiero che prestissimo dovranno rinunciare alla compagnia del loro amico, ma quest'ultimo è deciso nel voler tornare alla propria vita, quella che ha messo da parte a settembre per intraprendere l'avventura del Grande Fratello Vip.

Le scelte degli inquilini del Grande Fratello Vip

I concorrenti del GF Vip che sono stati interpellati il 13 dicembre sul loro futuro nella casa, sono un bel po' ma nessuno ha regalato colpi di scena o decisioni inaspettate.

Il primo a rispondere alla domanda "dentro o fuori?" di Alfonso, è stato Manuel. Contrariamente a quello che ha sempre detto, Bortuzzo ha scelto di rimanere e di continuare a vivere la storia con Lulù davanti alle telecamere.

Anche Miriana, Carmen, Giucas e Gianmaria hanno accettato il prolungamento, così come la principessina che ormai è diventata inseparabile dal bel nuotatore 22enne.

A cambiare idea rispetto all'inizio, è stata anche Katia, che si è detta felicissima di poter trascorrere il Natale con le persone con le quali convive da tre mesi.

L'unica vippona ad aver detto "no" ad altre settimane tra le mura di Cinecittà, è Francesca Cipriani. La bionda soubrette ha preferito abbandonare il gioco per motivi di salute: su suggerimento dei medici, la donna è andata via per risolvere un problemino che si porta avanti dall'estate scorsa.