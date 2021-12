Continua ad appassionare i fans del Grande Fratello Vip il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo aver annunciato che per qualche giorno sarebbe scomparsa dai social per prendersi una pausa da tutto il clamore mediatico suscitato dalla vicenda, Delia Duran è ricomparsa in compagnia di un altro uomo. Le foto in poco tempo hanno fatto il giro del web e dei social scatenando un mare di polemiche e perplessità.

Delia Duran ha tradito Alex Belli con un altro?

Sono state pubblicate nelle scorse ore dal portale Whoopsee le immagini che ritraggono la moglie di Alex Belli Delia Duran insieme a un altro uomo.

La donna è stata paparazzata mentre si scambiava dei baci appassionati. Foto inequivocabili che non lasciano spazio all'immaginazione. L'identità dell'uomo è top secret, ma guardando gli scatti incriminati, l'intesa tra i due è evidente. I due sono stati sorpresi a scambiarsi le tenere effusioni in un ristorante di Milano. Per ora non ci sono ulteriori indizi al riguardo, tutto è avvolto nel mistero. Chi è l'uomo nella foto? Cosa c'è tra lui e Delia Duran? Ad Alex poi saranno mostrate le foto di sua moglie che bacia un altro uomo? Non resta che aspettare la puntata di domani sera per scoprire di più su questo clamoroso e inaspettato scoop dell'ultima ora. Intanto, tra Alex Belli e Soleil Sorge l'intesa è sempre più forte e il loro legame non sembra venir scalfito dalle ultime vicissitudini accorse nella casa del Grande Fratello Vip.

Le parole di Alex Belli per sua moglie Delia Duran

Nei giorni scorsi, Alex Belli ha pronunciato delle parole importanti riguardo la sua storia d'amore con Delia Duran. L'uomo ha dichiarato di averci messo 38 anni a trovare una persona libera come la sua compagna Delia. Ha poi anche aggiunto che durante lo scambio delle promesse si sono giurati amore libero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore di Centovetrine ha confessato di aver tradito e fatto sciocchezze quando era giovane, ma ora ha trovato finalmente la donna giusta. Alex ha dichiarato che al Grande Fratello non sta tradendo nessuno, ma si sta solo mostrando per ciò che è.

Belli ha dichiarato: "A Delia ho detto mi accetti così come sono ed è successo che lei mi ha risposto: "Sì ti accetto e questa sono io!

Bam". Alex ha ammesso che per la vita che conducono lui e Delia, ciò che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip (il kiss freeze per esempio) è una sciocchezza. Solo la scorsa settimana, Alex ha confessato di essersi innamorato di Soleil. L'attore alla domanda di Alfonso Signorini ha risposto di amare entrambe. Con Soleil intanto, non mancano come sempre i momenti teneri tra baci e coccole.