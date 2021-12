I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, sta facendo discutere il feeling speciale nato tra Miriana Trevisan e la new entry Biagio D'Anelli. Tra i due, infatti, fin dal primo momento c'è stato un feeling a dir poco speciale che è sbocciato ancora di più nel corso delle ultime ore. Miriana e Biagio, questa mattina, si sono nascosti sotto le coperte del letto che stanno condividendo: un gesto che ha scatenato il pubblico social e in tanti si sono scagliati contro l'atteggiamento di Miriana.

Biagio e Miriana 'nascosti' sotto le coperte al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Miriana e Biagio in questi primi giorni di permanenza all'interno della casa del GF Vip 6, hanno dimostrato di avere una perfetta alchimia e un feeling che non è passato inosservato.

Il colpo di scena, però, è arrivato questa mattina quando al risveglio, i due gieffini si sono coccolati nascosti sotto le coperte del letto che li accoglie.

Miriana e Biagio si sono "appartati" per qualche minuto, al riparo dalle telecamere che popolano la casa del Grande Fratello Vip e questo gesto non è passato inosservato.

Il motivo? In precedenza Miriana ha sempre tenuto a debita distanza il giovane Nicola Pisu, reo di essersi preso una cotta per la showgirl, e aveva ammesso che per rispetto di suo figlio che la segue da casa, non si sarebbe mai prestata a delle scene ambigue.

Il web tuona contro Miriana Trevisan

Tuttavia, dopo che questa mattina si è "nascosta" sotto le coperte con Biagio D'Anelli che tra l'altro nel video di presentazione per il GF Vip ha ammesso di essere fidanzato, il web ha tuonato contro la showgirl.

"È venuta fuori la sua vera indole", ha scritto qualche utente sui social puntando il dito contro l'ex volto di "Non è la Rai" e accusandola di essere incoerente dato quello che aveva detto in precedenza a Nicola Pisu.

"Scusate ma Miriana non voleva più scene sotto le coperte ma Biagio le ha fatto cambiare idea", ha sentenziato un altro spettatore social del reality show di Canale 5.

Alex Belli si dichiara innamorato di Soleil al GF Vip

Insomma le critiche nei confronti della showgirl non sono mancate ma, a questo punto, bisognerà capire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane e se tra Miriana e Biagio trionferà per davvero l'amore oppure sarà l'ennesimo "fuoco di paglia".

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Alex Belli e Soleil Sorge, dopo che l'attore si è dichiarato apertamente alla ragazza, ammettendo di essersi innamorato di lei.

Una dichiarazione che ha spiazzato la Sorge, la quale però non riesce a nascondere i suoi dubbi in merito a questa situazione e al famoso triangolo che compone con Alex e sua moglie Delia Duran.