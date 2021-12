Iniziano nuove storie e trame per la soap Una Vita, in onda su Canale 5 fino all'estate 2022.

Le anticipazioni raccontano che una delle coppie più amate di sempre, quella di Susana e Armando, rischierà di arrivare al capolinea dopo una strana scoperta. Intanto Antonito, che ha accettato di partire per l'Africa in missione diplomatica, farà perdere le sue tracce. Sarà infatti l'unico a non rientrare nel paesino, a differenza dei suoi compagni d'avventura.

Anticipazioni Una Vita: Antonito parte dopo la guarigione di Lolita

Nelle prossime puntate della soap opera, Lolita inizierà a stare molto male e, dopo aver effettuato delle analisi, scoprirà di essere affetta da una patologia incurabile.

Come se non bastasse, verrà anche a sapere che Antonito l'ha tradita con Natalia, una delle new entry di Acacias dopo il salto temporale.

Antonito non avrà nessuna intenzione di perdere le speranze e così, grazie all'aiuto di un luminare, farà ricoverare la moglie per sottoporla a un trattamento sperimentale. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, la cura sarà miracolosa e Lolita si salverà.

Una volta tornata a casa con la sua famiglia, la povera Casado riceverà l'ennesima brutta notizia: Antonito ha deciso di partire per l'Africa in una missione molto importante per il Paese. Tutti lo dissuaderanno, ma il giovane Palacios farà di testa sua.

Antonito sparisce nel nulla

Nelle nuove puntate della soap, Lolita sarà in grande ansia al solo pensiero di ciò che potrebbe accadere all'amato marito e le sue preoccupazioni si riveleranno veritiere.

I Palacios riceveranno un telegramma che li getterà nell'angoscia: un diplomatico che porta la sigla APR ha subito un grave incidente in Nord Africa.

Dopo aver chiesto informazioni, il Ministero confermerà a Ramon e Lolita che il diplomatico ferito è vivo. Tuttavia, si angosceranno di nuovo quando verranno a sapere che Antonito non è tornato in Spagna con i suoi compagni.

Che fine ha fatto?

Pace fatta tra Susana e Armando, spoiler Una Vita

Tra le altre nuove storie che animeranno Acacias dopo il salto temporale, anche quella che vedrà protagonisti Armando e Susana.

Nei nuovi episodi di Una Vita, Susana leggerà sul periodico che Armando si è risposato. La donna, disperata, correrà a Parigi, mentre nello stesso tempo Armando tornerà in Spagna.

Una volta chiarito quanto successo, la coppia si scambierà un bacio passionale nel mezzo della piazza di Acacias 38, spazio che dopo qualche tempo si trasformerà da scenario romantico a luogo di una tragedia che porrà fine alle vite di diversi amati protagonisti della soap. Chi ci sarà dietro tutto ciò? Ovviamente Genoveva.