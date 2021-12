Soleil Sorge continua a essere al centro delle dinamiche di questo Grande Fratello Vip 6 ma, a distanza ormai di tre mesi dall'inizio di questa edizione, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne è protagonista della turbolenta relazione che la vede coinvolta con Alex Belli anche se, nel corso delle ultime ore, non ha nascosto la sua stanchezza e i dubbi anche in merito alla possibilità di un prolungamento di questa sesta edizione del reality show Mediaset. E così, dopo la diretta di ieri sera condotta da Alfonso Signorini, Soleil non ha nascosto la sua crisi e l'idea di poter dire addio al programma Mediaset.

Soleil Sorge pronta a lasciare la casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, i concorrenti del GF Vip non sanno ancora con ufficialità che questa sesta edizione andrà avanti fino al prossimo marzo 2022. Tuttavia, nel corso delle ultime puntate hanno intuito che la finale non sarà più a dicembre come previsto in un primo momento, complici i nuovi ingressi che ci sono stati nel corso di queste ultime settimane.

E così, alcuni dei "vipponi" di quest'anno hanno cominciato ad avere dei dubbi tra cui anche Soleil Sorge. Proprio ieri sera, al termine della nuova puntata condotta da Alfonso Signorini, Sorge ha ammesso i suoi dubbi e le sue perplessità in merito al prolungamento, confessando di essere stanca.

La crisi di Soleil post puntata del GF Vip 6

Soleil si è lamentata del fatto che ad oggi, a distanza di pochi giorni ormai da quella che doveva essere la data prevista per la finalissima di questo GF Vip 6, non abbiano ancora notizie certe su quella che sarà la nuova programmazione del reality show.

"Sono stanca, mi vedo distrutta.

Sono proprio stressata, mi sento un po' affaticata", ha ammesso Soleil Sorge svelando apertamente come si sente a distanza ormai di ben tre mesi dall'inizio di questa avventura che l'ha portata sotto i riflettori mediatici 24 ore su 24.

Ecco perché Soleil non ha nascosto di avere dei dubbi sul fatto che possa accettare di proseguire questa sesta edizione ancora per altri mesi e quindi potrebbe gettare la spugna nel corso delle prossime settimane, dicendo addio al Grande Fratello Vip.

Valeria Marini prova a far cambiare idea a Soleil dopo la crisi al GF Vip

A rincuorarla, però, ci ha pensato Valeria Marini, la quale ha subito sottolineato il fatto che è proprio lei la vera protagonista indiscussa di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ammettendo poi che sarebbe anche colei che ha tutte le carte in regola per vincere il programma.

Cosa succederà a questo punto? Soleil proseguirà il suo percorso oppure mollerà la presa? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.