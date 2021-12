Anche se è finita da settimane, continua a far discutere la frequentazione altalenante tra due concorrenti del GF Vip 6. Interpellata da Giulia Salemi sul tira e molla che sua sorella Lulù ha vissuto con Manuel all'interno della casa, Clarissa è stata categorica quando si è augurata che non ci sia nessun ritorno di fiamma soprattutto per il bene della principessina. La giovane, dunque, ha realizzato che Bortuzzo non potrà mai essere la persona giusta per la sua amatissima Lucrezia, troppo dolce e fragile per un rapporto non sereno.

Il commento sull'ex coppia del GF Vip

Nel corso della puntata del GF Vip Party che Giulia Salemi e Gaia Zorzi hanno condotto il 6 dicembre, si è parlato a lungo del flirt ormai finito tra Manuel e Lulù. Approfittando della presenza di Clarissa in collegamento, le presentatrici dello show online hanno cercato di approfondire l'argomento, soprattutto per capire se può esserci un futuro per la "coppia" fuori dalla casa più spiata d'Italia.

"Io mi auguro che lei non ci caschi più", ha esordito così la principessina nel commento che ha fatto all'eventualità che ci sia un riavvicinamento tra Bortuzzo e la sua sorella maggiore.

La ragazza ha difeso Lucrezia dalle tante critiche che ha ricevuto per il "pressing" che ha fatto al nuotatore per oltre due mesi, un'insistenza che ha causato anche dei problemi di salute al giovane.

"Errare è umano, ma ogni volta che sbagliava lei sembrava una tragedia greca", ha tuonato l'unica Selassié ad essere già stata eliminata dal reality di Canale 5.

Le prospettive future della concorrente del GF Vip

Clarissa si è detta speranzosa del fatto che d'ora in poi Lulù prosegua il suo percorso al GF Vip da sola, allontanandosi definitivamente da Manuel e dalle tante critiche che le piovono addosso ogni volta che si approccia con lui.

"Spero che abbia capito che se la affronta in modo positivo, può farcela da sola. Deve mostrare pregi e difetti, è una persona buona e dolce", ha fatto sapere la principessina che ha lasciato la casa più spiata d'Italia meno di una settimana fa.

Nel commentare il legame che sua sorella ha instaurato con Bortuzzo tra le mura di Cinecittà, Clarissa ha usato parole forti, tant'è che l'ha definito una "relazione tossica" dalla quale si augura che Lucrezia ne esca il prima possibile per il suo bene.

Insomma, tornata alla vita quotidiana dopo quasi tre mesi, la minore delle Selassiè ha le idee chiare su come sarà il futuro di Manuel e Lulù: non in coppia, al massimo due amici che hanno condiviso una bella esperienza davanti alle telecamere.

Nessun ritorno di fiamma al GF Vip 6

Dopo che Clarissa ha stroncato la "relazione" tra Manuel e Lulù definendola tossica, Alfonso Signorini ha deciso di tornare sull'argomento nel corso della puntata che ha condotto il 6 dicembre.

Prima di fare una sorpresa alla principessina e a Jessica (una video lettera del fratello maggiore), il conduttore del GF Vip ha mandato in onda un filmato riassuntivo degli ultimi giorni in casa degli "ex" Bortuzzo e Selassiè.

Dopo che il 22enne l'ha nominata in modo palese, Lucrezia sembra aver finalmente compreso che non intende dare un'altra possibilità al loro rapporto, tant'è che in questi giorni si è fatta da parte e l'ha cercato pochissimo.

Al presentatore che ha chiesto per l'ennesima volta se fuori dal reality potrebbe esserci un ritorno di fiamma, Manuel ha risposto: "Ma perché ora che stiamo così bene bisogna tornare indietro?".

Il nuotatore, dunque, ha ribadito la sua volontà di terminare da solo il percorso tra le mura di Cinecittà, quello che potrebbe concludersi già il 13 dicembre, quando i concorrenti saranno chiamati a decidere se accettare il prolungamento fino a marzo oppure no.