Il Grande Fratello Vip 6 continua a essere al centro dell'attenzione anche per le presunte coppie che si stanno formando tra le mura domestiche di Cinecittà. Tra queste vi è la coppia composta da Alex Belli e Soleil Sorge così come quella che vede coinvolti Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, così come Sophie e Gianmaria Antinolfi. Ebbene alla luce di quelle che sembrano essere le nuove coppie di questa sesta edizione, Valeria Marini non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine al vetriolo, smascherando quelle che sarebbero le dinamiche di quest'anno.

Katia Ricciarelli parla delle coppie di questo GF Vip 6

Nel dettaglio, questa mattina i concorrenti del GF Vip stavano facendo un discorso sull'amore e in particolar modo si parlava di quelle che potrebbero essere le coppie di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli ha sottolineato il fatto che, tutto sommato, sarebbe bello poter vedere delle vere coppie nascere e formarsi all'interno della casa di Cinecittà. "Sarebbe bello vedere sbocciare degli amori ma è un vorrei ma non posso", ha affermato la cantante lirica facendo riferimento al fatto che alla fine non ci sarebbe nessun trionfo dell'amore.

La frecciatina di Valeria Marini alle coppie di questo GF Vip

A tal proposito ha preso la parola Valeria Marini, che non ha perso occasione per lanciare una sottile frecciatina in merito alle coppie di questa edizione e lo ha fatto in presenza di Soleil Sorge, anche lei protagonista di una di queste love story che stanno prendendo piede all'interno della casa.

Soleil Sorge, infatti, è da un po' di settimane al centro di un rapporto turbolento con Alex Belli: tra i due vi è un gran bel feeling e qualche giorno fa, l'attore si è dichiarato apertamente all'ex protagonista di Uomini e donne, confessandole di essersi innamorato di lei, al punto da metterla in crisi. Ebbene, malgrado la presenza di Soleil Sorge, Valeria non ha perso occasione per smascherare quelle che sarebbero le dinamiche delle coppie che stanno catalizzando l'attenzione durante le puntate serali del GF Vip.

'È pilotato', sbotta Valeria sugli amori del GF Vip e Soleil ride

"Vorrei ma è pilotato, vorrei ma è tutto organizzato", ha ribattuto Valeria Marini che ha così risposto alla frase di Katia Ricciarelli sugli amori di questo GF Vip. "Hai ragione", ha sentenziato la cantante lirica che ha dato ragione alla showgirl confermando di condividere anche lei dei dubbi su quelle che sono le coppie che si starebbero formando.

E la reazione di Soleil Sorge? Sebbene fosse tirata in causa anche lei, l'influencer si è limitata a sorridere di fronte alle parole di Valeria.