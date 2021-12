Il Grande Fratello Vip 6 non convince più di tanto non solo gli spettatori social ma anche i concorrenti stessi. In queste ultime ore, Soleil Sorge ha di fatto confermato che quella di quest'anno non è un'edizione divertente e non ha evitato delle frecciatine rivolte al cast di concorrenti che popolano la casa di Cinecittà. Parlando con Giacomo Urtis che, entrato da pochi giorni, ha già ammesso di annoiarsi, la Sorge ha dato il "meglio di se".

Soleil prende in giro il cast del GF Vip e sottolinea la noia di questa edizione

Nel dettaglio, questa sesta edizione del Grande Fratello Vip sta vivendo dei momenti di alti e bassi.

Ci sono momenti in cui nascono dinamiche interessanti e altri in cui vige la noia, spesse volte anche per diversi giorni, dove non succede niente.

A rendersi conto di questa situazione di instabilità e di noia, non sono solo i telespettatori social che seguono e commentano il reality show, ma anche i concorrenti stessi.

Tra questi vi è Giacomo Urtis, che pur essendo entrato da pochi giorni tra le mura domestiche della casa di Cinecittà, ha già avuto modo di capire qual è l'andamento della situazione e non ha esitato a sottolinearlo.

Giacomo e Soleil si prendono gioco di questo GF Vip 6

"Bello il mood tranquillo di quest'anno. Ah torno a dormire", ha esclamato in maniera pungente Giacomo Urtis, protagonista anche della scorsa edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, dove le dinamiche e le diatribe erano sempre all'ordine del giorno.

Immediata la reazione di Soleil Sorge che, senza peli sulla lingua, ha di fatto confermato la noia di questa sesta edizione del GF Vip.

"Questo è tra il manicomio e la casa di riposo. Ogni tanto facciamo qualche compleanno e diamo il massimo", ha sentenziato Soleil in maniera pungente, prendendo così in giro il cast di quest'anno che non sta regalando grandi colpi di scena dal punto di vista delle dinamiche.

Soleil ironizza sulle attività che vengono fatte nella casa del GF Vip

"Puoi goderti la spa, farti una spremuta e cucinare", ha sottolineato ancora Soleil elencando quelle che sono le attività che vanno per la maggiore all'interno della casa del GF Vip.

Insomma un'edizione che sembra essere decisamente piatta e ben distante da quella dello scorso anno dove le vicende dei Prelemi, le avventure di Tommaso Zorzi e le continue discussioni, la facevano da padrone regalando colpi di scena e dinamiche interessanti.

Giacomo "bello il mood tranquillo di quest'anno.. 'Ah torno a dormire"

Soleil "Si questo è tra il manicomio e la casa di riposo. Ogni tanto facciamo qualche compleanno e diamo il massimo"



Loro due che perculano la noia di quest'anno 😭😭😭😭😭#gfvip pic.twitter.com/fby3DoV3L7 — Catia (@catiuz92) December 1, 2021

Anche l'arrivo dei nuovi concorrenti che sono stati scelti dagli autori del GF Vip per questa sesta edizione, sembrano non aver dato l'effetto sperato, dato che al momento non hanno causato scossoni importanti alle dinamiche del reality show che andrà avanti fino al prossimo marzo 2022.