Nella casa del GFVip è scoppiata la lite tra Soleil Sorge e Alex Belli. Scendendo nel dettaglio, l’influencer italo-americana ha sostenuto che l’attore abbia delle manie di protagonismo. Non contenta, la 27enne ha definito il suo “amico-speciale” falso.

Lo scontro

Dopo due mesi di convivenza “forzata” è arrivato lo scontro tra Soleil e Alex. Mentre la gieffina si trovava in camera per sistemare le sue cose, è stata raggiunta dall’attore. Come mostrato in un video su Twitter, l’origine della discussione non è chiara. Tuttavia, Belli ha raggiunto la sua coinquilina e ha sostenuto di avere fatto solo da mediatore.

La 27enne italo-americana ha prontamente replicato di non essere infastidita, visto che da sempre spazio a tutti. Successivamente, però, gli animi si sono acceso e Sorge ha sbottato: “Io sono la protagonista, tu hai la mania tesoro mio”. Belli anziché glissare ha raggiunto la 27enne e l’ha invitata a fidarsi di lui visto che alla sua età qualcosa di saggio ha imparato. Sebbene la discussione tra i due fosse terminata, Soleil ha dichiarato: “Fake”.

Se Soleil e Alex riusciranno ad avere un chiarimento non è dato saperlo, ma dopo la puntata di lunedì 29 dicembre tra i due potrebbe essersi complicato qualcosa. Con tutta probabilità lo scontro tra i due verrà trattato da Signorini nella puntata di venerdì 3 dicembre.

Sorge accusa Belli di cercare gossip

Poco prima, Soleil Sorge aveva lanciato una pesante accusa ad Alex Belli. Nel dettaglio, l’influencer ha spiegato al coinquilino di essere venuta a conoscenza tramite un suo amico che, mentre l’attore si trovava a cena con Guenda Goria e Mirko (futuro sposo della musicista), è stata organizzata una paparazzata nel locale dove si trovavano.

A detta di Soleil, Alex e sua moglie Delia erano d’accordo con quel teatrino di Gossip. Ma non solo, la diretta interessata ha fatto sapere di avere scoperto che il vestito indossato da Delia in uno degli interventi al GFVip è lo stesso della paparazzata pubblicata da Signorini sul settimanale Chi.

Per difendersi dalle accuse della 27enne, Alex ha riferito di non avere mai cercato gossip.

Al contrario, ha fatto sapere di essere una vittima della cronaca rosa.

Alex annuncia il ritiro dal reality show

Dopo avere dichiarato i sentimenti che prova per Soleil Sorge, Alex Belli ha fatto sapere che il prossimo 13 dicembre lascerà il Reality Show. Il diretto interessato ha spiegato che non riesce più a contenersi verso la 27enne, quindi per salvaguardare il rapporto con sua moglie e quello con Sorge preferisce abbandonare la casa del GFVip. Tuttavia, Belli ha confidato che se fosse stato single tra lui e Soleil sarebbe nata la più bella storia d’amore all’interno di un reality show.