Durante la puntata del Grande Fratello, andata in onda il 29 Novembre 2021, Alfonso Signorini ha messo alle strette Alex Belli e Soleil Sorge. L'attore ha continuato a negare di provare attrazione per la influencer, specificando che se avesse provato veramente qualcosa nei confronti della donna, non sarebbero state delle semplici telecamere a fermarlo. Queste parole non sono andate giù a Soleil e durante la notte un confronto tra i due, porta entrambi a lasciarsi andare e a confessare i propri sentimenti.

Grande Fratello Vip, il confronto in sauna tra Belli e Soleil

Durante la notte, mentre tutti gli inquilini dormivano, i due 'vipponi' si sono recati in sauna e si sono lasciati andare a delle confessioni. A parlare è Alex il quale ha detto a Soleil di lasciare andare il suo cuoricino, spiegando che il problema tra i due è nato lì dentro, creando delle complicanze che nessuno dei due aveva programmato. Belli confessa: '"Abbiamo condiviso troppo e tutto questo ci ha portato ad una grossa complicità. Questa sera, per la prima volta, mi sono messo in protezione, per non creare male a Delia. Però, cara Soleil, non dubitare di me perché questo mi fa male. Nessuno dei due quando ha messo piede nella casa si aspettava che potesse nascere una cosa così forte, Quando tu ti allontani, a me manca la terra sotto i piedi, ma allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma ormai è troppo tardi, non ci riesco e l'altro giorno quando mi hai guardato negli occhi, ho avuto una scossa".

Con queste parole l'attore di Cento Vetrine ha dichiarato palesemente di nutrire una forte attrazione e un sentimento oltre la semplice amicizia nei confronti dell'ex volto di Uomini e Donne. La conversazione tra i due è andata avanti e a parlare è sempre stato l'attore il quale ha spiegato a Soleil che quando lo guarda con occhi dubitanti, lui si sente ferito.

Alex ha affermato: "Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fai male, perché con te sono vero e non sto fingendo. Se dico alcune parole, lo faccio per non ferire chi c'è all'esterno del Grande Fratello, ma se vuoi sapere tutta la verità, pensavo di poterti gestire, ma non ci riesco più. Giocavamo senza sapere che presto questa situazione ci potesse sfuggire di mano".

L'attore si dice frustrato di dover confessare queste cose, quando in realtà bastava che Soleil leggesse i suoi occhi per capire i suoi sentimenti. Il dialogo tra i due prosegue con Belli che da due alternative a Sole: "Le cose sono due, o ci rimettiamo in carreggiata e facciamo il nostro percorso, vivendo a modo nostro, o io esco dalla casa e ti lascio fare il tuo cammino da sola, che staresti anche meglio di ora".

GF Vip, Soleil confessa a Sophie di trattenersi per le telecamere

Dopo la puntata la influencer ha avvertito fastidio quando Belli ha confessato ad Alfonso Signorini di non trattenersi per le telecamere. Inoltre Sophie, mentre era in sauna con Alex gli ha confessato che secondo lei, Soleil è veramente presa e che si è infastidita per la sua frase, per lei tra loro due c'è un qualcosa di più della "chimica artistica".

Poco dopo Codegoni è tornata da Sorge e le ha chiesto se con Alex si stia davvero trattenendo solamente per le telecamere e a questo punto Soleil non si trattiene più e dice: 'Vuoi tutta la verità? Anche Alfonso mi ha chiesto se ci stiamo trattenendo per via delle telecamere e io non riesco a non dire la verità. Si, è ovvio che ci tratteniamo per le telecamere.'