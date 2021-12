Colpo di scena nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. Dopo un acceso scontro con Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ha lasciato lo studio del reality show di Canale 5 amareggiata da quanto fosse accaduto.

Signorini VS Sonia Bruganelli: lite in diretta tv al Grande Fratello Vip

Tutto è cominciato nel momento in cui durante la diretta del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, si è tornato a parlare del caso Alex Belli - Soleil Sorge, la coppia che ha alimentato le dinamiche nel corso di questi mesi.

Ad un certo punto della diretta, Signorini ha dato la parola a Sonia Bruganelli per ascoltare la sua versione dei fatti su questa situazione.

Ad un certo punto, però, le voci si sono accavallate: Sonia ed Alex hanno cominciato a parlarsi sopra e così il conduttore del GF Vip ha tolto la parola ad entrambi.

Sonia Bruganelli lascia lo studio del GF Vip e se ne va

Signorini ha zittito Sonia Bruganelli che, tuttavia, non l’ha presa affatto bene.

Subito dopo lo scontro infuocato con il padrone di casa del reality show di Canale 5, Sonia ha lasciato lo studio del reality show.

Nelle varie inquadrature che sono state fatte post lite, è apparsa evidente l’assenza di Sonia Bruganelli.

Insomma l’opinionista, moglie di Paolo Bonolis, non ha per niente gradito questa situazione al punto da lasciare lo studio del GF Vip durante la diretta televisiva di Canale 5.

Insomma il clima del reality show continua ad essere infuocato non solo in casa ma anche nello studio del programma.

Riuscirà Signorini a “farsi perdonare” da lady Bonolis dopo questo scontro infuocato in diretta tv sulla rete ammiraglia Mediaset?

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, nel corso della diretta del GF Vip di questa sera, Signorini ha anche svelato che da questa settimana sarà sospesa la doppia puntata settimanale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cambio programmazione GF Vip: stop alla doppia puntata serale

Il reality show perderà la puntata del venerdì sera e manterrà solo quella del lunedì sera.

Il 24 e 31 dicembre, infatti, andranno in onda dei concerti speciali condotti da Federica Panicucci.

Tuttavia, la doppia puntata del Grande Fratello Vip non è sospesa e cancellata definitivamente dal palinsesto di Canale 5, dato che da gennaio 2022 il reality show tornerà ad andare in onda per due volte alla settimana.

Una programmazione importante per questa sesta edizione del Grande Fratello Vip che in queste settimane di messa in onda ha ottenuto degli ottimi risultati d’ascolto, con una media di oltre tre milioni di spettatori fissi e picchi del 23% di share. Numeri che permettono alla rete ammiraglia del Biscione di ottenere degli ottimi risultati per ben due volte a settimana.