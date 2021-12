Lunedì 20 dicembre, nel corso della puntata prenatalizia del Grande Fratello Vip, la tensione è arrivata alle stelle. Protagonisti dello scontro il conduttore Alfonso Signorini e l'opinionista Sonia Bruganelli. Quest'ultima ha lasciato lo studio dopo un acceso confronto con il direttore del settimanale Chi. La moglie di Paolo Bonolis non ha gradito che il conduttore l'abbia invitata caldamente a stare zitta.

Sonia Bruganelli ha abbandonato la poltrona da opinionista

L'incomprensione ha avuto inizio da una discussione con Alex Belli. Signorini ha cercato di calmare gli animi e, dopo aver dato la parola a Sonia Bruganelli, le ha chiesto di non replicare per non alimentare ulteriormente lo scontro.

Dei modi, quelli del conduttore, ritenuti alquanto scortesi e bruschi dall'opinionista che ha deciso di uscire dallo studio prima della fine della puntata. Sonia era stata interpellata dal conduttore per dire la sua sul famoso triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo aver pronunciato questa frase: "Io pensavo che Alex ci tenesse al rapporto con Soleil, invece ci sta raccontando che...", è stata interrotta. Alex Belli ha risposto così: "Non mi fate raccontare cose che non esistono, state costruendo voi uno show".

Sonia, a quel punto, avrebbe voluto replicare, ma è stata bruscamente interrotta dal conduttore Alfonso Signorini.

Accesso scontro tra Sonia Bruganelli e il conduttore Alfonso Signorini

Signorini ha chiarito a Sonia Bruganelli quale siano i loro ruoli. Alfonso le ha detto che, se il conduttore le chiede di "Stare zitta", dovrebbe rispettare la sua volontà per consentirgli di portare avanti il programma. In seguito è stata mandata in onda la pubblicità.

Al ritorno dal blocco pubblicitario, in tanti si sono accorti che, in studio, sulla poltrona da opinionista c'era seduta solo Adriana Volpe. Dopo un po' di tempo però, a metà della diretta, Sonia è tornata a occupare il suo posto. Che tra lei e il conduttore la pace sia fatta?

Nuovi vipponi e confronti accesi nella casa del Grande Fratello Vip: Alex, Soleil e sua madre Wendy

Nuovi vipponi hanno varcato la porta rossa della casa più spiata d'Italia: Nathalie Caldonazzo e il nipote di Costantino della gherardesca, Barù Gaetani. Nel corso della diretta poi c'è stato un nuovo confronto acceso tra Wendy, mamma di Soleil, Alex Belli e Soleil Sorge. Quest'ultima ha avuto modo di vedere alcuni spezzoni dell'intervista rilasciata da Alex e sua moglie Delia a Verissimo, nel salotto di SilviaToffanin. Tra I due sembra essere ritornato il sereno dopo la tempesta. Una bellissima sorpresa poi per Manuel Bortuzzo che ha potuto rivedere a distanza di settimane il suo papà Franco.