I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, Sophie Codegoni ha ceduto nuovamente alla passione con Gianmaria Antinolfi. L'ex tronista di Uomini e donne che qualche settimana fa aveva ammesso di non voler avere più nulla a che fare con l'imprenditore napoletano, alla fine è tornata di nuovo sui suoi passi e si è lasciata andare ad un nuovo momento di tenerezza, salvo poi pentirsene.

Notte di passione tra Sophie e Gianmaria al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la serata del2 dicembre è stata a dir poco galeotta per Gianmaria e Sophie.

Il giovane imprenditore napoletano parlando con Alex Belli ha ammesso di non aver ancora dimenticato del tutto la giovane Codegoni, che fin dal primo momento ha fatto breccia nel suo cuore all'interno della casa del GF Vip.

Proprio per questo motivo, Gianmaria è tornato di nuovo all'attacco e si è avvicinato alla ragazza, con l'intento di farla "capitolare" e riuscire finalmente a conquistarla.

Complici anche i consigli di Alex Belli, che ha suggerito all'amico di puntare sulla simpatia e di stupirla, Gianmaria si è avvicinato di nuovo all'ex protagonista di Uomini e donne.

Gianmaria si riavvicina a Sophie e lei cede

Nel cuore della notte, Sophie e Gianmaria si sono lasciati trasportare dalla passione: la ragazza ha ceduto alle lusinghe di Antinolfi e gli ha concesso un nuovo appassionato bacio, che non è sfuggito agli occhi attenti dei telespettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta del GF Vip.

Insomma Sophie, che fino a qualche settimana fa aveva ammesso di non voler avere più niente a che fare con Gianmaria e di volerne prendere le distanze in maniera definitiva, alla fine ha ceduto di nuovo alla passione con Antinolfi, complice la forte attrazione fisica che c'è tra di loro e che non è affatto svanita nel corso di questi giorni, malgrado i litigi.

Tuttavia, dopo questo momento di passione vissuto insieme, la ragazza si è subito pentita e lo ha fatto presente alla sua amica Lulù Selassié, alla quale ha svelato per prima cosa fosse accaduto con Gianmaria.

Sophie si pente del bacio con Gianmaria al GF Vip

Sempre in piena notte, approfittando del fatto che Gianmaria si fosse alzato per andare a prendere dell'acqua in cucina, Sophie Codegoni ha messo al corrente la giovane principessina di quello che era successo.

"Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro", ha ammesso Sophie del tutto pentita di quello che è successo con Gianmaria e a tratti preoccupata delle conseguenze di questa situazione.

Cosa succederà a questo punto? L'ex tronista di Uomini e donne si lascerà andare definitivamente tra le braccia dell'ex di Soleil oppure tornerà a mettere un freno? Lo scopriremo nelle prossime ore.