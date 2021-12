Tra le nuove protagoniste di questo Grande Fratello Vip 6 vi è Maria Monsè che, in questi giorni, ha creato già delle interessanti dinamiche. Dopo aver fatto perdere le staffe a Lulù, al termine della puntata di ieri sera, anche Sophie Codegoni ha puntato il dito contro la nuova arrivata e l'ha smascherata portando alla luce quelle che sarebbero le affermazioni che Maria avrebbe fatto sul suo conto nel corso di questi primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà.

Sophie sbotta contro Maria Monsè: tensione al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Sophie si è sentita attaccata nel momento in cui alcuni dei concorrenti hanno ipotizzato che stesse facendo di tutto per mettere in difficoltà Maria Monsè, creandole quindi problemi per adattarsi con il resto del gruppo di concorrenti.

A tal proposito, l'ex tronista di Uomini e donne ha perso le staffe e subito dopo la diretta ha voluto raccontare la verità sul suo rapporto con Maria.

In primis, Sophie ha ammesso di non gradire il suo atteggiamento e il suo modo di fare perché per crearsi lei delle amicizia all'interno della casa del Grande Fratello Vip, finirebbe per mettere in crisi quelle che sono nate in precedenza.

Al tempo stesso, poi, Sophie ha voluto raccontare anche un episodio che lei ha ritenuto "gravissimo" legato sempre alla showgirl e attrice.

Le frasi di Maria che hanno scatenato l'ira di Sophie Codegoni

"L'altro giorno ha dichiarato che io metto un profumo sul comodino per farle ammalare i polmoni. Lei pensa che io voglio farla ammalare e ritengo che sia una cosa gravissima", ha sentenziato l'ex tronista di Uomini e donne che non ha per niente gradito questa affermazione da parte della Monsè.

Ecco spiegato, quindi, il motivo per il quale Sophie la escluderebbe e tenderebbe a non includerla nel resto del gruppo di concorrenti di questo Grande Fratello Vip.

L'ex tronista è rimasta a dir poco delusa e amareggiata da queste pesanti affermazioni fatte da Maria, al punto da andare a dire in giro che Sophie vorrebbe "farla ammalare".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tensione al GF Vip anche tra Lulù e Maria Monsè

Un clima tutt'altro che sereno quello che si respira in queste ore all'interno della casa del GF Vip e che vede Maria anche al centro delle polemiche per il suo rapporto con Lulù.

Anche in questo caso, Monsè ha usato parole forti, al punto da mettere in dubbio la veridicità degli attacchi di panico della principessina.

Affermazioni che hanno scatenato la rabbia della giovane Selassié, la quale sia in diretta che subito dopo la puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, non ha perso occasione per puntare il dito contro la showgirl, accusandola di essere una "idiota".