Grande Fratello Vip: Alex Belli ha ormai ammesso di essere innamorato di Soleil Sorge. Tuttavia, ha chiarito di amare anche Delia Duran, definendola la donna della sua vita. Nella puntata del 3 dicembre del GFVip, Delia ha deciso di non presentarsi né di telefonare al marito per un chiarimento, nonostante le fosse data questa possibilità. Alex Belli, durante l'attesa all'eventuale chiamata ha invitato la moglie a non telefonare, apprezzando poi il suo silenzio: "Le ho detto di stare ferma e così ha fatto", ha ammesso l'attore, con conseguenti critiche da parte dell'opinionista Adriana Volpe che lo ha definito "arrogante".

Alex Belli ha dichiarato di amare sia Soleil che Delia

Alex Belli ha confessato il suo amore a Soleil Sorge durante la notte del 30 novembre, ossia dopo la puntata dello scorso lunedì. Ha dichiarato, infatti, di provare per lei qualcosa che non aveva programmato e non di riuscire a gestirlo. Nella diretta del 3 dicembre, però, tra lo stupore generale, ha ammesso che il suo sentimento per Sorge non fa venir meno quello per la moglie: "A me piacerebbe tenere Soleil con questa libertà di amarci. Delia sa benissimo quanto ci amiamo. Chi ha definito il fatto che uno non possa amare nonostante abbia anche un'altra situazione?". L'attore ha poi concluso: "Delia è l'amore della mia vita e non vorrei far soffrire Soleil.

L'amore ha diverse forme".

Il silenzio di Delia Duran

La moglie di Alex Belli ha reagito alle dichiarazioni dell'attore con il silenzio: infatti, ha scelto di non presentarsi né in studio né nella casa. L'assenza della moglie non è stata malvista da Belli che, al contrario, l'ha apprezzata: "Ha fatto bene, devo trovare da solo le mie risposte".

Il Grande Fratello Vip ha anche proposto a Delia di telefonare al marito in confessionale per un chiarimento in diretta. Alex non è parso contento di questa possibilità, invitando la moglie a non telefonare: "Non deve parlare con me in questo momento". Questa frase non è affatto piaciuta all'opinionista Adriana Volpe, la quale ha sbottato, accusando Alex di essere arrogante.

L'attore ha risposto all'offesa: "È consapevolezza, non è arroganza". Delia ha poi deciso di non telefonare.

Per Soleil Sorge l'assenza di Delia è una messinscena

A seguito dell'accaduto, durante la diretta Soleil Sorge ha condiviso con Alex Belli il dubbio che l'assenza di Delia Duran sia stata una messinscena per far parlare ancora una volta di lei. L'attore ha reagito male a questa ipotesi: "Le ho detto di stare ferma e così ha fatto, giustamente ha ascoltato me."

Anche Soleil ha detto la sua in studio sui sentimenti che la legano ad Alex. L'influencer ha ammesso di amarlo come essere umano, ma di avere un'altra persona fuori: è con quest'ultima che vuole costruire qualcosa che vada oltre l'attrazione fisica. Dunque, Soleil non ama entrambi gli uomini con la stessa intensità, contrariamente a quanto dichiarato da Alex riguardo Sorge e Delia.