Al Grande Fratello Vip si continua a parlare del triangolo composto da Soleil, Alex e Delia. A esprimere la propria opinione sono stati anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, protagonisti della scorsa edizione del GF Vip. I due, durante un'intervista a Chi Magazine hanno espresso la loro opinione in merito ai comportamenti di Belli e sulla veridicità della sua storia d'amore sia all'interno sia all'esterno della casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello Vip, il pensiero di Giulia Salemi su Alex e Soleil

Durante l'intervista, la conduttrice del GF Vip Party, Giulia Salemi, ha espresso la sua opinione sul triangolo Alex, Delia e Soleil: "Trovo questo triangolo alquanto sbagliato.

Delia avrebbe dovuto dire subito a Soleil di provare gelosia, invece ha preferito fare la bad girl. Alex invece ha detto a sua moglie di stare tranquilla, per poi il giorno dopo dare il famoso bacio artistico a Soleil. Se Pierpaolo avesse fatto una cosa del genere io sarei entrata in casa e avrei sfondato tutto! Preferirei che Alex dicesse a Delia che non prova più niente per lei e che prova dei sentimenti per Soleil. Così invece non fa altro che prendere in giro tutti, compreso il pubblico da casa che continua a seguire con passione questo flirt".

GF Vip le parole di Pierpaolo Pretelli sul triangolo Belli, Sorge e Duran

Dopo Salemi, anche il compagno, Pierpaolo, ha deciso di dire la sua in merito a questa situazione: "Secondo noi, me e Giulia, tra i due c'è una forte attrazione, non è solamente artistica, bensì si piacciono e come.

A me sembra chiaro che tra i due ci sia qualcosa, se Alex dovesse rimanere nella casa, prima o poi ci cascherebbe, non può trattenere le sue emozioni così a lungo. Non c'è altro da dire, penso che le immagini parlino chiaro e mi auguro che Delia non rientri nella casa del Grande Fratello Vip".

GF Vip nuovo confronto tra Soleil e Belli

Durante il post puntata, Alex Belli ha avuto un nuovo chiarimento con Soleil, dicendo alla diretta interessata: "Se Delia fosse arrivata stasera qui in casa, io sarei uscito fuori con lei. Come mai ancora non sono uscito? Perché è entrata al GF vip due mesi fa, e io uscirò con lei come prova d'amore.

Il tempo che noi due passiamo qui, non fa altro che creare sofferenza a una persona fuori. Se penso di uscire dalla casa, Sole, è solo perché non riesco a stare lontano da te, solo andando via posso ottenere questo distacco. Io non devo dimostrare nulla a nessuno, prendo la donna che amo e vado via da questo reality e se non esco ora è solo perché stiamo lavorando, abbiamo un contratto che scade tra pochi giorni, poi io andrò via".