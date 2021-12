Sophie Codegoni potrebbe essere squalificata dal GFVIP? Secondo quanto riportato da alcuni utenti, su Twitter, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe pronunciato la parola "Buscettina" riferito a Maria Monsè. Dai video presenti sui social, però, l'uscita della 19enne non sarebbe paragonabile a quella fatta in passato da Clizia Incorvaia.

L'episodio incriminato

Martedì 30 novembre, Lulù Selassié e Maria Monsè hanno avuto un duro scontro. La Principessa dopo avere origliato un confessionale della 47enne, ha deciso di affrontarla. Di conseguenza, tra le due concorrenti è nato un botta e risposta al vetriolo.

Sophie Codegoni ha preso le difese della Principessa. Come mostrato in un video, su Twitter, l'ex tronista ha criticato l'atteggiamento della nuova concorrente: "Perché va e fa la Buscettina con tutti. Con questo sorrisino e questo modo carino...".

Il termine "Buscettina" non è passato inosservato ad alcuni telespettatori della diretta h24. In passato, Clizia Incorvaia infatti, è stata espulsa dal reality show proprio per avere utilizzato lo stesso termine.

Non ci sarebbero gli estremi per l'espulsione della concorrente

A quanto pare, la richiesta di squalifica nei confronti di Sophie Codegoni sembrerebbe essere infondata.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno sostenuto che il paragone tra l'ex tronista e Clizia non è equo. Il termine utilizzato dalla 19enne (seppur sbagliato) è stato scelto per indicare che Maria Monsè è una "prezzemolina" o una "pettegola". All'epoca, l'attuale compagna di Paolo Ciavarro invece, si era scagliata contro Andrea Denver per essere stata nominata.

In particolare, Clizia aveva accusato il coinquilino di essere un "Buscetta" che prima nomina la gente e poi si pente. Dunque, i casi di Codegoni e Incorvaia non possono essere minimamente paragonati.

Al momento si tratta solo di supposizioni avanzate da alcuni telespettatori del GFVip. Per capire se realmente Sophie Codegoni è a rischio squalifica bisognerà attendere la messa in onda della 24^ puntata del reality show, in programma venerdì 3 dicembre su Canale 5 a partire dalle 21:40 circa.

Codegoni tra le grandi protagoniste del reality show

Sophie Codegoni è una delle protagoniste del GFVip. La 19enne si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per la partecipazione a Uomini e Donne, in veste di tronista. La diretta interessata al reality show di Canale 5, è stata al centro di un presunto triangolo amoroso con Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. All'interno della casa di Cinecittà, la gieffina ha legato molto con le sorelle Selassié e con Miriana Trevisan. In principio, sembrava che avesse legato anche con Manila Nazzaro ma dopo la nomination della 19enne, tra le due qualcosa si rotto. Fino ad oggi, Codegoni ha anche passato a pieni voti alcune nomination.