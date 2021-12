Sul profilo Twitter di Agent Beast è comparso un presunto retroscena su Lulù Selassié. A quanto pare, la 23enne da qualche settimana a questa parte verrebbe sempre bersagliata nella diretta del GFVip per farla crollare emotivamente. Il motivo? Signorini non avrebbe gradito il modo in cui la ragazza si sarebbe comportata con Manuel Bortuzzo. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto non esiste alcuna certezza.

Il presunto retroscena

Agent Beast è un account Twitter che si occupa di anticipazioni sul Grande Fratello Vip che, nella maggior parte delle volte, si verificano.

Dopo le numerose domande dei fan su Lulù Selassiè, l'utente ha deciso di fornire un presunto retroscena.

Tramite un tweet si legge: "Signorini ha chiesto con determinazione la squalifica di Lulù. L'hanno salvata alcuni autori, circa la metà di loro la appoggia". Nel prosieguo, l'utente ha spiegato che il presentatore del Reality Show avrebbe deciso di andare contro la 23enne perché non si sarebbe comportata bene nei confronti di Manuel Bortuzzo. Come riferito da Agent Beast, Signorini avrebbe preso sotto il suo braccio il 22enne di Treviso.

Ma non è tutto, alcuni telespettatori hanno notato che da qualche settimana a questa parte la sorella di Jessica e Clarissa spesso viene rimproverata in diretta.

A tal proposito, l'utente ha chiosato: "Ogni puntata viene trattata a pesci in faccia con l'intento di farla crollare".

I 'vipponi' sarebbero tutti contro la Principessa

Come si legge sull'account Twitter, la Principessa non avrebbe molti amici in confessionale in quanto non creerebbe mai dinamiche utili per il reality show. A differenza degli altri "vipponi", Lulù non si sarebbe piegata.

Per questo motivo alcuni autori avrebbero chiesto ad altri concorrenti di fare pressioni sulla gieffina, in modo da farla fuori dal programma. A quanto pare, una delle richieste sarebbe già stata avverata. Manuel Bortuzzo infatti, stanco delle attenzioni della coinquilina avrebbe chiesto espressamente agli autori del GFVip di "levargliela di mezzo".

Dopo l'attacco di panico della ragazza avuto nella 23^ puntata, il nuotatore si è scagliato contro la gieffina spiegando di essersi vergognato per lei. Dunque, avrebbe nuovamente chiesto di non associarlo più nelle clip alla ragazza.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto non c'è nulla di confermato. L'impressione, però, è che Lulù Selassié da qualche settimana a questa parte venga costantemente messa sotto pressione nelle varie dirette. Dopo essersi barricata in bagno e avere pronunciato alcuni epiteti per un attacco di panico, la 23enne è finita in nomination d'ufficio. Maria Monsè invece, ha chiesto dei provvedimenti perché la coinquilina ha origliato un suo confessionale.