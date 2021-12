Alex Belli ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. L'ex concorrente del GFVip ha commentato in modo negativo l'arrivo di Alessandro Basciano. Secondo l'attore, il nuovo concorrente avrebbe deciso di flirtare con Soleil Sorge solamente perché ha avuto modo di vedere che il personaggio preferito dai telespettatori.

La stoccata dell'ex gieffino

Il feeling tra Soleil e Alessandro, sembra dare un certo fastidio ad Alex Belli.

In un'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'attore è tornato ad attaccare il nuovo concorrente.

Senza giri di parole Belli ha sparato a zero su Basciano: "Io li chiamo acchiappaclic. Vengono da fuori, sanno chi è il concorrente più forte e lo puntano per avere il video in puntata". A tal proposito l'ex gieffino si è detto preoccupato per Soleil: "È debole e confusa".

Infine, Belli ha concluso con una stoccata nei confronti di Alessandro Basciano: "Dopo tre mesi anche american smile si scalfisce".

Belli rivela l'unica volta che ha mentito ai 'vipponi'

Nel corso dell'intervista Alex Belli ha anche rivelato qual è stata l'unica volta in cui ha mentito ai suoi compagni d'avventura. Il diretto interessato ha ammesso di non avere detto la verità solamente sulla sua uscita dal gioco: "Ho mentito quando ho detto a Katia, Soleil e Davide che avrei passato il Natale nella casa".

Il compagno di Delia Duran infatti, aveva già deciso di abbandonare il Reality Show per trascorrere le festività lontano dai riflettori. Il 38enne non voleva condizionare i suoi compagni d'avventura con la sua scelta: "Li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi se restare o meno".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alex aveva smesso di seguire l'ex coinquilina sui social

In queste ore, su Instagram, Alex Belli si è reso protagonista di un episodio curioso. L'attore ha deciso di rimuovere il follow a Soleil Sorge, ma poi è tornato sui suoi passi. Su Twiitter invece, l'ex concorrente del GFVip ha pubblicato un messaggio criptico dedicato all'influencer italo-americana: "Io sono sempre stato e sarò con te".

Poi, il diretto interessato ha fatto notare che all'interno della casa di Cinecittà, la 27enne gli ha sempre mostrato il lato più dolce.

Il 38enne ha sostenuto di essere uscito dal gioco per tutelare la sua vita privata. Tuttavia, l'amicizia artistica instaurata con Soleil resterà sempre nel suo cuore. Infine, Alex Belli ha concluso: "Gli occhi non mentono".