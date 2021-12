Alex belli e sua moglie Delia Duran sono tornati in tv, ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Questo pomeriggio i due hanno tenuto banco con la loro prima intervista di coppia post reality show e hanno mandato in tilt la padrona di casa Silvia Toffanin. La reazione della conduttrice, al cospetto delle dichiarazioni di Alex e sua moglie, non è stata affatto delle migliori e senza troppi giri di parole ha smascherato la coppia, mettendo in risalto tutte le incongruenze di questo rapporto e di quello che hanno provato a far vedere nel corso di queste settimane.

Nel dettaglio, dopo aver ascoltato la versione dei fatti di Alex Belli che in merito al suo rapporto con Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip, ha ammesso di aver semplicemente perso la rotta per un piccolo momento, è stata la volta del racconto di Delia Duran.

La donna, dopo che era sul punto di lasciare suo marito in diretta televisiva durante il reality show condotto da Alfonso Signorini, ha cambiato drasticamente idea così come confermato proprio nello studio della trasmissione di Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin asfalta Alex e Delia a Verissimo

"Io non ci sto capendo niente, ma è Natale e quindi Buon Natale e questo è il vostro film di Natale", ha sbottato la padrona di casa di Verissimo decisamente furiosa per le dichiarazioni della coppia che provavano a sminuire tutto quello che è accaduto nel corso di questi mesi all'interno della casa del GF Vip.

Il colpo di scena è arrivato nel momento in cui Alex e sua moglie si sono definiti degli "artisti": la reazione della padrona di casa di Verissimo è stata a dir poco dura e, questa volta, ha letteralmente perso le staffe e sbottato nei confronti dei due coniugi.

"Con tutto il rispetto ma i grandi artisti sono altri. Scusa, ma artisti proprio no", ha sbottato Silvia Toffanin che proprio non ce l'ha fatta ad accettare questa definizione che Delia e Alex si sono dati in maniera del tutto autonoma nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo.

Il durissimo attacco di Toffanin contro Alex e Delia

E nel momento in cui Alex provava a sminuire quello che c'è stato con Soleil Sorge in queste settimane all'interno della casa del GF Vip, la reazione della Toffanin non si è fatta attendere.

A quel punto, infatti, la padrona di casa di Verissimo ha ammesso candidamente che tra lui e Soleil ci sono state delle "cose sotto le lenzuola" e che quelle immagini le hanno viste tutti gli spettatori che seguono il reality show.

"Qua è la gara a chi recita meglio perché siete dei furbetti", ha chiosato ancora la Toffanin che questo pomeriggio ha smascherato la coppia Alex-Delia in tv.