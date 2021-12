Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore prima della pausa natalizia. Le anticipazioni raccontano che nella nuova puntata in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay Ezio sentirà correre lungo la schiena un brivido di terrore quando vedrà Gloria all'uscita del cinema. Con lui c'è Veronica, che non è ancora a conoscenza della reale identità della bella Moreau. E se lo scoprisse proprio prima di convolare a nozze? Nel frattempo, Gemma la combinerà grossa. Approfittando dell'assenza dei suoi genitori, penserà bene di invitare a casa sua Marco che, ovviamente, non perderà tempo per accettare l'allettante proposta.

Qualcuno, però, li spia da molto vicino.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Salvatore vuole riconquistare Anna

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle signore svelano che Salvatore avrà il cuore a pezzi dopo la decisione di Anna di lasciarlo. Salvo non ha intenzione di lasciar perdere e così ne parlerà con Roberto, che gli darà qualche consiglio in merito. Almeno per il momento, però, Anna non sembra voler tornare sui suoi passi.

Dora fa i conti con i suoi sentimenti e decide di seguire ciò che le suggerisce il cuore. Trova così il coraggio di chiedere a Nino di cenare con lei e le altre Veneri in occasione del Natale.

Al grande magazzino, Armando veste i panni di Babbo Natale.

Non è che ne sia felicissimo, ma questo e altro per vedere i bimbi felici.

Gemma invita Marco a casa per stare sola con lui

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle signore, Gemma approfitterà dell'assenza di Ezio e Veronica per invitare a casa Marco. Ha intenzione di stare da sola con lui ma non sa che si metterà nei guai.

Stefania, infatti, viene a conoscenza dell'idea della sorellastra e capisce che la situazione è molto delicata.

La giovane Colombo ha promesso a Veronica di vegliare su Gemma, e così farà. Con l'angoscia nel petto, rinuncerà a una serata con le amiche per correre a casa e controllare cosa stia combinando in compagnia di Marco.

Veronica scopre chi è Gloria? Anticipazioni Il Paradiso delle signore

Mentre Stefania spia preoccupata Marco e Gemma, sperando che non vadano oltre, Ezio e Veronica escono dal cinema dove hanno deciso di passare una romantica serata. Ma ecco che davanti a loro compare all'improvviso Gloria.

Veronica non è a conoscenza della sua reale identità, cosa farebbe se venisse a sapere che proprio a pochi metri da lei c'è l'ex moglie di Ezio che crede morta? Non escludiamo un colpo di scena, ma per scoprire che cosa accadrà occorre attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dopo la pausa per le feste natalizie.