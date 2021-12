Il Grande Fratello Vip 6 è arrivato al giro di boa. I concorrenti di questa seguitissima edizione del Reality Show condotto da Alfonso Signorini sono stati messi di fronte ad una scelta importante: restare in casa oppure lasciare il gioco dopo che hanno scoperto la notizia ufficiale del prolungamento di questa edizione fino a marzo 2022. Una scelta non facile per i "vipponi" di quest'anno, molti dei quali sono apparsi in crisi e vicini all'addio. Tra questi spiccano i nomi di Aldo Montano ma anche della giovane Soleil Sorge che ha avuto diversi momenti di crollo.

Chi lascia la casa del Grande Fratello Vip dopo il prolungamento

Nel dettaglio, le anticipazioni legate al Grande Fratello Vip 6 rivelano che entro la puntata serale di lunedì 13 dicembre, i concorrenti dovranno esprimersi circa la loro decisione finale in merito al prolungamento di questa edizione.

Tutti saranno convocati da Alfonso Signorini in confessionale e sveleranno quella che è la loro scelta dopo che in questo fine settimana hanno avuto modo di riflettere a lungo, mettendosi in contatto anche con i loro familiari che li hanno spronati ad andare avanti.

Ma chi lascerà la casa del GF Vip prima del periodo natalizio e chi, invece, porterà avanti questa avventura? Tra quelli convinti di lasciare il cast del reality show Mediaset vi è Aldo Montano che, in questi giorni, ha più volte ribadito di essere pronto a lasciare il gioco in maniera definitiva per trascorrere le feste di Natale con la famiglia.

Manila pronta a lasciare il GF Vip, Soleil in crisi

Occhi puntati anche su Manila Nazzaro che, in queste ultime ore, ha avuto un vero e proprio crollo psicologico.

L'ex Miss Italia dopo aver fatto una chiamata con i suoi familiari, è scoppiata in lacrime.

Manila ha lasciato intendere di essere costretta a lasciare il gioco e quindi ad uscire dalla casa di Cinecittà lunedì 13 dicembre.

Una notizia che ha spiazzato in primis Soleil Sorge che, in questi giorni, pure ha avuto dei momenti di crisi e al momento non ha lasciato ancora intendere quale sarà la sua scelta finale dopo il prolungamento.

Manila Nazzaro, però, ha spronato la sua amica Soleil ad andare avanti e quindi a non mollare la presa, ammettendo che ha tutte le carte in regola per portare a termine questa esperienza al GF Vip 6.

Manuel e Davide vicini all'addio al GF Vip

Occhi puntati anche su Manuel Bortuzzo: il nuotatore, in queste ultime ore, ha lasciato intendere chiaramente di essere pronto a lasciare il gioco.

Manuel, parlando con Aldo, ha parlato del loro "futuro insieme" fuori dalla casa del Grande Fratello Vip a partire da lunedì sera.

Tra i concorrenti a rischio e vicini all'addio spicca anche il nome di Davide Silvestri, che in queste ultime ore è stato confortato da Manila ad andare avanti.

Situazione diversa, invece, per Sophie e Miriana le quali non sembrano avere dubbi sulla loro permanenza in casa così come le principessine Selassié, disposte ad andare avanti.