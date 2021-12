A breve i concorrenti del GFVip sapranno che il Reality Show non chiuderà i battenti, come inizialmente previsto. I gieffini, dunque, non sanno ufficialmente del prolungamento, ma molti immaginano che il programma continui proprio come lo scorso anno. Al termine della 25esima puntata, in onda lunedì 6 dicembre su Canale 5, Soleil Sorge ha rivelato l'intenzione di abbandonare il gioco in caso di prolungamento.

Le parole dell'influencer

Lunedì 5 dicembre, è andata in onda la 25esima puntata del reality show. A una settimana dall'ipotetica finale del reality show, Signorini non ha ancora annunciato il prolungamento del GFVip ai "vipponi".

Tuttavia, nel post-puntata alcuni di loro hanno espresso la volontà di non accettare un prolungamento di contratto. In veranda, Soleil si è ritrovata a parlare con Valeria Marini e Giucas Casella della sua situazione. La diretta interessata ha lanciato una frecciatina agli autori del programma: "Fino all'ultimo non dicono niente, ci tengono sulle spine".

Soleil non avrebbe intenzione di rimanere in caso di prolungamento

Secondo la 27enne la produzione dovrebbe avvisarli in caso di prolungamento, al fine di concedergli il tempo per decidere di restare o Meno nella casa più spiata d'Italia. Parlando del suo futuro, Soleil ha chiosato: "Se resterò? Non lo so, avevo zero intenzione di rimanere". Poi, l'influencer ha ammesso: "Sono stanca, mi vedo distrutta".

La gieffina ha sostenuto che si sente stressata e affaticata.

Infine, Soleil Sorge ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata di stare tre mesi in un reality show.

I consigli di Valeria

Dopo avere ascoltato la coinquilina, Valeria Marini ha cercato di dare un consiglio a Soleil. Scendendo nel dettaglio, la new entry (in gara come unico concorrente con Giacomo Urtis) ha invitato l'influencer a non mollare.

Marini ha chiosato: "Tu devi restare". Secondo la showgirl, Soleil vincerà il GFVip 6. In merito alla durata del programma, Valeria Marini ha confidato che anche lei è stata tre mesi e mezzo all'Isola dei Famosi in versione iberica, nonostante avesse tutti i compagni d'avventura contro.

Tutti i 'vipponi' che potrebbero lasciare il programma

Soleil Sorge non è l'unica ad avere dubbi sulla permanenza al GFVip. Da qualche giorno a questa parte, Alex Belli pensa di abbandonare il gioco. L'attore sostiene che sia l'unica via di uscita per allontanarsi da Soleil. Aldo Montano, Davide Silvestri e Manuel Bortuzzo anche potrebbero abbandonare il reality show per trascorrere il Natale con i loro cari. Manila Nazzaro e Carmen Russo potrebbero dire addio al programma per riabbracciare i loro figli e i rispettivi compagni.

Katia Ricciarelli, in una chiacchierata confidenziale, avrebbe rivelato a Miriana che dopo il 13 dicembre avrebbe preso accordi per alcuni lavori. Tuttavia, i concorrenti potranno cambiare idea fino all'ultimo momento.