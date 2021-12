L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato nella settimana dal 20 al 24 dicembre 2021 in prima visione assoluta. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Agnese e Armando, i quali sperano di poter trascorrere le feste di Natale insieme. Gemma, invece, continuerà a portare avanti la frequentazione col giovane Marco mentre Vittorio rischierà di passare il Natale da solo.

Agnese e Armando sempre più complici: anticipazioni Il Paradiso 6 al 24 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda fino al 24 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Agnese e Armando. I due, dopo che hanno svelato ai figli della donna i sentimenti che li uniscono e li legano, avranno un sogno in comune: passare le feste di Natale insieme.

Prima, però, bisognerà capire cosa ne pensano Salvatore e Tina, i figli della donna, ancora scossi dopo aver appreso le amare verità sulla doppia vita del loro papà Giuseppe.

Ebbene, gli spoiler di queste nuove puntate della soap rivelano che, alla fine, il sogno della coppia Agnese-Armando si realizzerà, dato che i due passeranno insieme la serata della Vigilia di Natale e lo faranno proprio in casa Amato, assieme ai figli della sarta.

Vittorio rischia di restare solo a Natale: spoiler Il Paradiso 6

Occhi puntati anche su Vittorio Conti: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che l'uomo rischierà di passare da solo le feste di Natale.

Per fortuna, però, in soccorso di Vittorio arriverà sua cognata Beatrice che non avrà alcuna intenzione di lasciarlo solo e di fargli passare le feste natalizie senza avere nessuno al suo fianco.

E così, anche Vittorio passerà queste feste circondato dall'amore della sua famiglia e potrà riabbracciare sua nipote Serena.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 20-24 dicembre, rivelano che Gemma continuerà a portare avanti la sua frequentazione con Marco, malgrado Stefania non sia per niente d'accordo.

Gemma porta Marco a casa: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 20 al 24 dicembre

Gemma, approfittando del fatto che i genitori passeranno la sera fuori al cinema, non perderà occasione per invitare Marco a casa, così da poter trascorrere un po' di tempo in sua compagnia, lontani da occhi indiscreti.

Stefania, però, ha fatto una promessa a Veronica: pur di controllare Gemma rinuncerà ad una serata con le sue amiche. Intanto, Veronica ed Ezio all'uscita dal cinema incontreranno Gloria.

Occhi puntati anche su Salvatore: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 24 dicembre rivelano che il giovane barista riuscirà a fare una graditissima sorpresa ad Anna, portandole un regalo per la sua bambina.