Lunedì 20 dicembre, su Canale 5, è andata in onda la 29esima puntata del GFVip. Nel post-puntata Gianmaria Antinolfi ha deciso di interrompere la conoscenza con Sophie Codegoni. L'imprenditore campano ha precisato di non portare alcun rancore, ma viste le insicurezze della coinquilina preferisce mettere se stesso al primo posto.

Le parole di Antinolfi

Nella 29esima puntata del GFVip, la 19enne ha ribadito le sue insicurezze. A quanto pare, Sophie ha cominciato a tentennare anche dopo l'ingresso di Basciano. Nel post-puntata Gianmaria e Sophie si sono ritrovati a parlare in giardino della loro situazione.

Codegoni ha continuato a dire di essere insicura sul rapporto. A quel punto, il 36enne campano ha deciso di troncare una volta per tutte con la gieffina: "A un certo punto o scatta o non scatta. Con me non è scattata". Con calma, il diretto interessato ha spiegato di non amare i tira e molla. Dunque, preferisce chiudere la conoscenza prima che sia troppo coinvolto: "Penso sia inutile insistere". Gianmaria ha fatto presente a Sophie che un momento sono vicinissimi mentre l'altro sembrano due perfetti sconosciuti: "Io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni".

Stando a quanto riferito dl 36enne, in passato si è sentito più volte fuori luogo in una relazione.

Dunque, questa volta Antinolfi ha deciso di mettere se stesso al primo posto: "Ho dato il 100% e non è scattata, non posso farci niente". Infine, il diretto interessato ha fatto sapere a Codegoni che da parte sua non ci sarà alcun rancore: "Amici come prima".

Le paure di Codegoni

In puntata, Signorini ha messo alle strette l'ex tronista di Uomini e donne.

Il conduttore del GFVip ha chiesto alla concorrente se è vero che, dopo l'ingresso di Basciano, Sophie si fosse allontanata da Gianmaria. La diretta interessata anziché glissare ha confidato di non riuscire ad andare oltre con il coinquilino. La stessa 19enne ha riferito di essere presa dall'imprenditore campano, ma di non riuscire a pensare ad avere una relazione.

Con tutta probabilità Codegoni ha sostenuto che riguarda un suo blocco, ma proprio non riesce ad aprirsi.

Gianmaria si sfoga con Soleil

Dopo avere chiuso con Sophie Codegoni, Gianmaria ha raggiunto Soleil Sorge. Il 36enne campano ha chiesto alla coinquilina ed ex fidanzata una tregua: "Non ferirmi più, dobbiamo restare vicini". Il diretto interessato ha fatto presente all'influencer italo-americana che tra i due c'è un rapporto speciale, in cui uno può fidarsi ciecamente dell'altro. Infine, il 36enne ha fatto notare a Soleil che di lui potrà sempre fidarsi.

Al momento non è chiaro se Soleil Sorge accetterà o meno la "pace" con Gianmaria Antinolfi: i due "vipponi" tutte le volte che si sono avvicinati, poi hanno sempre fatto marcia indietro.