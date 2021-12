Un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore verrà trasmesso mercoledì 22 dicembre 2021 e le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno le sorprese. Prima di chiedere la mano a Veronica, Ezio comunicherà alla signorina Moreau di aver bisogno del suo certificato di morte. Diventando tecnicamente vedovo, il padre di Stefania potrà convolare a nozze con la mamma di Gemma. Nel frattempo Dora vorrà invitare Nino alla cena della Vigilia, ma prima di farlo chiederà ad Armando un'opinione. Al grande magazzino invece ci sarà fermento per la lotteria organizzata da Vittorio.

L'obiettivo della riffa sarà quello di donare i premi alle famiglie bisognose che abitano all'interno della casa famiglia di Don Saverio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ezio chiede aiuto a Gloria

Nel corso del 73° episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai1 mercoledì 22 dicembre, mancheranno pochi giorni al Natale. Per la prima volta dopo tanti anni, Vittorio rischierà di passare le festività da solo. Il proprietario del grande magazzino lo ha sempre trascorso in compagnia della sua famiglia e successivamente con la moglie Marta Guarnieri. Beatrice però, non avrà intenzione di abbandonare il cognato e proporrà al dottor Conti di trascorrerlo tutti insieme. Dopo essersi avvicinata a lui, Dora vorrà invitare il giovane seminarista alla cena della Vigilia.

La commessa temerà però di fare una scelta azzardata e prima di parlare con Nino chiederà un consiglio al signor Ferraris. Il capo magazziniere proverà a far capire alla commessa di far riflettere il ragazzo, in modo da fargli prendere la decisione giusta.

Il Paradiso 6, una sconcertante notizia per Gloria

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa su Rai1 il 22 dicembre 2021, rivelano nel dettaglio che al grande magazzino proseguirà la raccolta dei doni di valore che serviranno per la riffa natalizia organizzata da Vittorio.

Lo scopo sarà quello di dare in beneficenza tutti i premi ai poveri della casa famiglia di Don Saverio. Oltre ai clienti del Paradiso, anche Adelaide e Umberto consegneranno il loro dono di valore. Intanto a casa Colombo sarà tempo di grandi sorprese: dopo aver preso la decisione di chiedere la mano a Veronica, Ezio comunicherà a Gloria di aver bisogno del certificato che attesti la sua dipartita.

Solo così il padre di Stefania potrà diventare vedovo e convolare a nozze con la compagna Veronica. La capo commessa sarà scioccata dalla notizia, alla luce dei sentimenti che prova ancora nei confronti del marito. La mamma di Stefania farà di tutto per mostrare di essere indifferente alla richiesta dell'uomo.