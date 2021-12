In Beautiful nel corso delle prossime puntate ci sarà attrito tra Shauna e Quinn. Quest'ultima crederà che la sua ex amica voglia portarle via Eric ma, ben presto, scoprirà invece che Shauna starà facendo di tutto affinché il patriarca dei Forrester perdoni la moglie. Alla luce di questo, Quinn chiederà scusa a Shauna. Riuscirà la designer di gioielli a tornare insieme a Eric?

Anticipazioni Beautiful: Quinn teme che Shauna le voglia portare via Eric

In Beautiful l'inganno orchestrato da Quinn ai danni di Brooke e Ridge sarà costato caro alla donna.

Eric infatti, l'avrà cacciata di casa e sembrerà non aver intenzione di perdonarla. In tutto questo, Shauna invece, sembrerà essere entrata nelle grazie di Eric, il quale l'avrà fatta rimanere a vivere in casa Forrester. Un fatto questo, non gradito da Quinn, la quale non appena lo avrà scoperto andrà su tutte le furie. La donna sospetterà addirittura che Fulton voglia rubarle il marito. Le cose però non staranno affatto così.

Shauna cerca di convincere Eric a tornare con Quinn

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Quinn si sentirà tradita dall'amica e non le sfuggirà il fatto che Eric prenda sempre le difese di Shauna. Il padre di Ridge sarà convinto che Fulton sia solo una vittima della sete di vendetta di Quinn.

Tutto farà pensare che sia l'inizio di una storia d'amore tra Shauna e Eric, ma le prossime trame svelano una situazione ben diversa. Shauna avrà accettato di buon grado di vivere alla Villa con l'unico scopo di convincere piano piano Eric a perdonare Quinn e a tornare con lei. Un piano che Shauna rivelerà anche all'amica, la quale però non le crederà, almeno i inizialmente.

Nemmeno il fatto che Shauna abbia giurato sulla figlia, Flo basterà a Quinn per crederle.

Quinn scopre che Shauna sta dicendo la verità e le chiede scusa

Le cose tra le due amiche andranno meglio nel momento i cui Quinn ascolterà di nascosto una conversazione tra Shauna con Eric, durante la quale la madre di Flo cercherà di convincere l'uomo a tornare con la moglie.

Quinn capirà che Shauna le avrà sempre detto la verità e che non vorrà assolutamente rubarle Eric, ma anzi starà cercando di aiutarla. Pertanto in Beautiful, la designer di gioielli non potrà far altro che chiedere scusa a Shauna. Ora resta da capire se Eric perdonerà o meno la moglie dopo quanto accaduto con Brooke e Ridge o volgerà lo sguardo altrove. Una story line destinata ad appassionare i telespettatori italiani della soap tv che, si ricorda, va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 13:40, ad eccezione del 25 dicembre. Su Mediaset Play invece, è possibile recuperare gli episodi già trasmessi.