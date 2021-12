Alessandro Basciano è un nuovo concorrente del GFVip. In occasione della clip di presentazione, il diretto interessato ha ammesso di essere incuriosito da Soleil Sorge e Sophie Codegoni. In merito a quest'ultima, il nuovo gieffino - parlando con Giacomo Urtis - si è detto sicuro di interessare all'ex tronista di Uomini e donne.

La riflessione del nuovo concorrente

Basciano, dopo avere flirtato con Soleil, si è lasciato andare ad alcune confidenze con Giacomo. Scendendo nel dettaglio, il nuovo concorrente del GFVip ha sostenuto di non essere indifferente a Sophie Codegoni: "Se mi piace?

Secondo me le piaccio". L'ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne ha precisato di non volere apparire una persona presuntuosa, ma di avere avuto questa sensazione.

Stando al racconto di Alessandro, Codegoni gli ha fatto una confidenza particolare dopo il suo ingresso: "Da quando sono entrato non ha più baciato Gianmaria". Il diretto interessato ha spiegato a Giacomo che è stata la 19enne a dire una cosa simile. Sulla base di quanto dichiarato, il giovane si è chiesto che senso abbia fare un'affermazione del genere.

Alessandro dice cosa pensa di Sophie e Gianmaria

Nel corso della chiacchierata con Giacomo, Basciano ha chiesto al coinquilino di indagare. Sebbene la new entry abbia fatto delle domande a Sophie, ha preferito non andare oltre per non apparire invadente.

Tuttavia, Alessandro ha detto cosa pensa di un ipotetico futuro tra Codegoni e Antinolfi: "Mi ha detto che non è presa da Gianmaria". Secondo il diretto interessato, l'ex tronista di Uomini e Donne dovrebbe prendere posizione sul legame instaurato con l'imprenditore campano.

Basciano ha sostenuto che, dopo avere vissuto tre mesi in casa con Gianmaria, Sophie dovrebbe essere in grado di capire cosa vuole.

Infine, il nuovo gieffino ha precisato di non volere mancare di rispetto all'ex di Belen Rodriguez. Nel momento in cui Sophie avrà le idee più chiare, però, lui non si tirerà indietro.

'Ho parlato con Antinolfi'

Prima di concludere la sua riflessione, Alessandro Basciano ha spiegato a Giacomo di avere chiarito la sua posizione con Gianmaria Antinolfi: "Ho parlato anche con lui.

Gli ho detto di non essere arrivato per rovinare la sua ipotetica storia". Al tempo stesso, il nuovo gieffino ha cercato di far capire al coinquilino che, una donna interessata non si avvicina ad un altro uomo.

Per Basciano, Codegoni e Antinolfi lontano dai riflettori non dureranno. Inoltre, il diretto interessato ha rivelato che Sophie gli ha confidato di cedere ogni volta che in puntata mostrano i momenti più belli vissuti con l'imprenditore. A tal proposito Alessandro è apparso perplesso: "Lo fa per pena?"