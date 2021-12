Soleil Sorge e Alex Belli si sono confrontati subito dopo la messa in onda dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale l'attore parmigiano ha avuto modo di sfogarsi in diretta. In confessionale ha rivelato: "Non posso nascondere di essere in una situazione di difficoltà ed è per questo che ero in crisi. È bellissimo questo viaggio, è bellissima questa casa, le relazioni che ho vissuto qui, la relazione che ho vissuto con Soleil, ma devo tornare con i piedi per terra per salvare la mia vera vita". Durante il post puntata, Alex ha continuato il suo discorso con Soleil Sorge, alla quale ha raccontato i suoi pensieri.

Alex a Soleil: 'Se avessi davanti un contratto di altri tre mesi sarei uscito'

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha dichiarato di essere molto confuso riguardo i suoi sentimenti, per poi rivelare che qualora Delia fosse entrata nella casa durante la diretta, sarebbe uscito insieme a lei. Poco dopo la puntata, Soleil Sorge ha voluto dei chiarimenti da parte di Alex. L'influencer ha chiesto all'uomo il motivo per il quale non sia uscito dalla casa per risolvere i suoi problemi fuori e la risposta dell'attore non si è fatta attendere: "Se fosse venuta io sarei andato via con lei, io volevo che lei venisse qui. Ho altri sei giorni, se avessi davanti un contratto di altri tre mesi sarei uscito.

Basta, molto semplice". Alex Belli e Soleil Sorge, come tutti gli altri concorrenti, però, sono ancora ignari delle novità rese note fuori dalla casa del Grande Fratello, riguardanti il prolungamento straordinario del reality, che non terminerà prima di Natale, ma a Marzo 2022.

Alex a Sophie: 'Sole non potrebbe stare nella mia vita'

Nelle ultime ore Alex Belli si è confidato con Sophie Codegoni riguardo il suo rapporto con Soleil Sorge e ha confessato: "Io Sole l'ho già inquadrata, fuori da qua a Milano Sole è perfetta per vivere momenti di set, lavoro, vacanze, aperitivi, però io so che Sole non potrebbe stare nella mia vita e lo sa anche lei, ce lo siamo detti.

Sarebbe molto difficile che lei possa inserirsi dentro la mia vita, cosa che invece ha fatto Delia, che è il mio equilibrio".

Alex geloso di Soleil, allontana Gianmaria

Durante uno dei tanti momenti vissuti all'interno della casa più spiata d'Italia, Alex Belli ha avuto un attacco di gelosia nei confronti di Soleil Sorge: l'attore parmigiano, infatti, è rimasto assai turbato alla vista di Soleil insieme ad Antinolfi e subito dopo ha allontanato l'uomo, esclamando: "Senti Gianmaria ma perché queste storie qua non le vai a fare con la gattina, queste prove di trasmissione perché non le vai a fare con la gattina, invece di fare queste robe con Soleil che mi fanno girare". Antinolfi ha preso in modo molto tranquillo le parole di Alex e ha risposto: "Non scherzare neanche". Qualche ora più tardi, Belli si è lasciato andare a delle rivelazioni molto importanti con Gianmaria, al quale ha confessato: "Per la mia vita, Sole è meglio averla come amica".