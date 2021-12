All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge continua ad essere al centro dell'attenzione. I due protagonisti di questa sesta edizione del reality show Mediaset, stanno tenendo banco con le vicende legate al loro rapporto speciale che sta nascendo giorno dopo giorno tra le mura domestiche della casa di Cinecittà. Alex ha scelto di dichiararsi apertamente alla ragazza e lo ha fatto confessandole il suo amore. Una rivelazione che ha spiazzato anche se non tutti, compresa Katia Ricciarelli, credono nell'autenticità delle parole di Alex Belli.

Alex confessa il suo amore a Soleil Sorge nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, dopo vari tira e molla, Alex Belli ha scelto di uscire allo scoperto e lo ha fatto confessando apertamente a Soleil Sorge di essersi innamorato di lei.

L'attore si è esposto al punto da arrivare a mettere in discussione il suo matrimonio con Delia Duran che, proprio la scorsa settimana, aveva chiesto a suo marito di essere maggiormente rispettoso nei suoi confronti e di evitare alcuni modi di fare con Soleil che potevano essere fraintesi.

Alla fine, però, la passione ha avuto la meglio e Alex ha scelto di seguire il suo cuore che lo ha portato a dichiararsi apertamente all'ex protagonista di Uomini e donne.

Katia Ricciarelli e i dubbi su Alex Belli: la cantante difende Soleil

Una situazione decisamente complicata quella che si è verificata all'interno della casa più spiata d'Italia, anche se gli atteggiamenti e i modi di fare di Alex Belli non hanno convinto tutti.

Tra questi vi è anche Katia Ricciarelli che, in queste ultime ore, ha avuto un confronto diretto con Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e l'ha messa in guardia dal "pericolo".

Katia, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di non fidarsi per niente di Alex e neppure di sua moglie Delia, motivo per il quale ha chiesto a Soleil di stare attenta e di valutare bene la situazione.

"Mantenete questo rapporto non con ambiguità, equivocare le cose, parole, sentimenti non fa bene a nessuno", ha ammesso Katia Ricciarelli che ha così provato a dare dei consigli all'ex protagonista di Uomini e donne su come gestire questa situazione che si è venuta a creare.

'Non ho fiducia', sbotta Katia contro Alex al GF Vip

"Ma di lui non me ne frega niente, non ho fiducia né in lui né nell'altra, ma mi interessa che tu sia serena", ha aggiunto Katia parlando con Soleil Sorge a quattr'occhi in questo confronto che non è passato inosservato neppure agli occhi dei fan social.

Katia a Soleil "Mantenete questo rapporto non con ambiguità, equivocare sulle cose, parole, sentimenti, non fa bene ne a te ne lui, ma di lui non me ne frega niente, non ho fiducia nè in lui nè nell'altra" (delia), ma mi interessa che tu sia serena"❤

Katia grazie 🙏🏻🙏🏻🙏🏻👏🏻 #gfvip pic.twitter.com/f9qAdhMUjG — Catia (@catiuz92) December 3, 2021

Cosa succederà a questo punto? Soleil prenderà a cuore le parole di Katia per trarre le sue conclusioni? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate del GF Vip.